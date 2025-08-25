Trumps Fed-kandidater: – Krise å få en klovn som Miran som ny sjef
Jerome Powells periode som USAs sentralbanksjef går snart ut, og Trump jakter en mer dueaktig og lojal arvtager. Kvaliteten på kandidatene varierer – og mye kan gå galt i forsøket på å presse rentene ned.
Publisert 25. aug. 17:29 | Oppdatert 25. aug. 22:25
Avventer: Sentralbanksjef Jerome Powell vil vurdere effekten av Trumps tolltariffer før han eventuelt setter ned renten. Beslutningen har utløst ramsalt kritikk fra Trump. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/NTB