Børsene i Asia stiger – Hongkong og Sør-Korea leder an

De asiatiske børsene styrkes, i kjølvannet nye rekordnoteringer på Wall Street fredag.

Oppturen kom etter den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powells tale i Jackson Hole, der han åpnet for rentekutt i september.

Det første og største temaet i Fed-sjefens tale var imidlertid konsekvensene av økt toll, som vil løfte inflasjonen.

«Effektene av tollen på konsumprisene er nå tydelige», slo Powell fast, men åpnet for at priseffektene av økt toll kan være kortvarige.

«Men det er også mulig at presset fra toll på prisene kan utløse en mer varig inflasjonsdynamikk», advarte han.

I Japan stiger nå Nikkei 0,26 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,10 prosent.

Shanghai Composite i Kina er opp 0,86 prosent, CSI 300 styrkes 1,39 prosent, og Hang Seng i Hongkong legger på seg 2,08 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,09 prosent. Nifty 50 i India stiger 0,32 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,33 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,15 prosent.