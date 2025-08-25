Dette skjer i dag

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

NorAm Drilling (pres. tirsdag)

Makro:

Norge: K2 juli, kl. 08.00

Tyskland: Ifo-indeks august, kl. 10.00

USA: Chicago Fed-indeks juli, kl. 14.30

USA: Nyboligsalg juli, kl. 16.00

USA: Dallas Fed-indeks august, kl. 16.30

Annet:

Aurora Eiendom: Siste noteringsdag på Euronext Growth

Ekskl. utbytte:

Odfjell

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Øystein Stray Spetalen spår krise i næringseiendom. Han advarer om at kunstig intelligens vil redusere behovet for kontorplasser, og at det er livsfarlig å investere i kontorbygg nå.

Spetalen tror AI vil føre til kraftige bemanningskutt i konsulentbransjen og innen regnskap og analyse, noe som vil redusere etterspørselen for kontorlokaler og presse prisene ned. Han viser til at kontorbygg i sentrale områder i USA allerede har tapt 40 prosent av verdien.

Søkkrike investorer som Edvin Austbø og Steensland-familien har tapt 300 millioner kroner på tre år, og i år taper de 100 millioner til. Nå er det full oppvask i Wheel.me, et selskap som utvikler helautomatiske robothjul.

Kenneth Ragnvaldsen er nå ny styreleder. Han sier selskapet har vært hypet og at de har vært naive. Han har nå kuttet kostnadene dramatisk og gjort om salgsmodellen.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, slakter det nye kryptofondet til DNB, det første og eneste kryptofondet som vil være tilgjengelig i Norge.

Næss forstår hvorfor DNB gjør dette, men han ser at 80 prosent av fondet skal inn i selskaper som Strategy og Coinbase. Etter Næss’ mening er disse vanvittig høyt priset.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at klimaaktivistene bør tas hardere. De lo og flirte mens de ble båret bort fra Norges Bank og DNB av politiet. Dette var gøy. Trolig ender det med en bot på noen hundre kroner, bøter de neppe betaler frivillig.

Bøtene bør bli saftige. Er 10.000 kroner saftig? Kanskje, men de blir jo ikke betalt. I bakgrunnen står Greta Thunberg og dirigerer. Med et godt smil, skriver Hegnar.