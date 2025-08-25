Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at aksjene på Wall Street rykket ordentlig til fredag, etter at Fed-sjef Jerome Powell signaliserte i sin Jackson Hole-tale at den amerikanske sentralbanken er klar til å stimulere økonomien for å demme opp for den svake utviklingen i jobbmarkedet.

«Det langsiktige inflasjonspresset er fremdeles over Feds mål på to prosent, men sentralbanken ser seg nå nødt til også å vektlegge mandatet om maksimal sysselsetting», påpeker analytikeren.

Markedet reagerte kraftig. Dow Jones-indeksen steg til en ny all-time high, mens Russell 2000-indeksen – som består av små og mellomstore selskaper – gjorde det aller best med en oppgang på nesten 4 prosent.

«Nettopp dette segmentet har i ukene før talen hatt et tydelig comeback, drevet av forventninger om lavere renter og lettere tilgang på kapital», skriver Berntsen.

Han påpeker at utviklingen ikke kom helt uventet.

«Allerede i midten av august pekte svakere jobbtall og fallende oljepris på at Fed kunne være i ferd med å forberede sitt første rentekutt», fortsetter Berntsen.

«Fredagens tale ble dermed ikke et sjokk, men en bekreftelse på det mange investorer allerede hadde begynt å posisjonere seg for», skriver analytikeren, men peker også på at bildet ikke er entydig positivt.

«Selv om Powell åpner døren for rentekutt, råder det fortsatt usikkerhet rundt inflasjonens utholdenhet og arbeidsmarkedets reelle styrke. En feilbalansering fra Fed kan raskt skape ny uro. Overgangen til en ny fase i pengepolitikken er sjelden lineær – kortvarige korreksjoner må forventes, men kan også gi investorer muligheter»

Asia

De asiatiske børsene styrkes, i kjølvannet nye rekordnoteringer på Wall Street fredag.

I Japan stiger nå Nikkei 0,26 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,10 prosent.

Shanghai Composite i Kina er opp 0,86 prosent, CSI 300 styrkes 1,39 prosent, og Hang Seng i Hongkong legger på seg 2,08 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,09 prosent. Nifty 50 i India stiger 0,32 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,33 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,15 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er mandag morgen opp 0,16 prosent til 67,84 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,20 prosent på 63,79 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Fredag endte Dow Jones opp 1,9 prosent til 45.631 poeng, i ny all-time high. Nasdaq klatret 1,9 prosent til 21.496 poeng, mens S&P 500 la på seg 1,5 prosent til 6.463 poeng. Indeksen Russell 2000 steg hele 3,8 prosent til 2.360 poeng.