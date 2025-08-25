(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner ned mandag morgen. Fredag var det kraftig oppgang og nye rekordnoteringer på Wall Street, etter at den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell i sin Jackson Hole-tale åpnet for rentekutt i september.

Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.659,06, ned 0,32 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 853 millioner kroner.

Bevegelser

Fredag ble en festdag for shippingsektoren, som nå faller tilbake.

Mest svekkes Höegh Autoliners, som kvart på 11 er ned 4,60 prosent til 111,90 kroner. Fredag kveld meldte selskapet at toppsjef Andreas Enger gjennom Damgård Invest har kvittet seg med nesten halvparten av sin beholdning i selskapet - 408.719 aksjer ble solgt til en kurs på 117,05 kroner.

Bilskipsrederiet la fredag frem kvartalstall og varslet nye utbytter. De siste tre månedene har aksjen steget 28 prosent.

Frontline er ned 0,43 prosent til 209,00 kroner. Wallenius Wilhelmsen faller 0,86 prosent til 103,30 kroner, og MPC Container Ships går tilbake 0,25 prosent til 19,56 kroner.

Questerre faller hele 14,31 prosent til 2,41 kroner etter en melding om det foreslåtte oppkjøpet av brasilianske Parana Xisto. Gjennom sin due diligence har Questerre identifisert et større behov for både kortsiktig og langsiktig likviditet enn da selskapet først annonserte transaksjonen.

Elliptic Labs har signert en flerårig avtale med en eksisterende bærbar PC-kunde, som også introduserer en utvidet lisensstruktur. Aksjen styrkes 6,15 prosent til 11,74 kroner etter drøyt to timers handel.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er mandag morgen ned 0,03 prosent til 67,71 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,03 prosent på 63,64 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Etter to timers handel er Equinor ned 1,50 prosent til 249,50 kroner, etter melding om at Ørsted går videre med gigantemisjonen tross stoppordre i USA. Ørsted-aksjen er nå ned over 16 prosent i København.

Aker BP svekkes 0,55 prosent til 252,50 kroner, mens Vår Energi er ned 0,86 prosent til 33,55 kroner.

Okea stiger markante 6,72 prosent til 19,06 kroner etter melding om oljefunn i Talisker-letebrønnen på Brage-feltet.