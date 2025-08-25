Aksjefond har aldri vært mer undervekt i tech

Både hedgefond og aksjefond er betydelig undervektet mot TMT-sektoren (teknologi, medier og telekommunikasjon). Aksjefondene har redusert posisjonene i informasjonsteknologi til det laveste nivået noensinne, mens hedgefond er nær bunnpunktet fra 2024, melder meglersjef John Flood i Goldman Sachs.

Undervektingen kan delvis skyldes at TMT-sektoren utgjør en betydelig andel av referanseindeksene, forklarer Flood.

«Undervekt i techsektoren er en medvind for markedet,» fastslår meglersjefen.

Favoritter

For Magnificent 7-aksjene har aksjefond økt undervekten sin fra 723 basispunkter i første kvartal til 819 basispunkter. Hedgefond har derimot økt sine long-posisjoner i disse syv store tech-selskapene, fra 11,8 prosent til 12,8 prosent porteføljevekting.

De to forvaltertypene er nå mest overvektet helse- og industrisektoren.

Flood opplyser at det for tiden finnes sju «delte favoritter» blant hedgefond og aksjefond: Applovin, CRH, Mastercard, Charles Schwab, Spotify, Visa og Vertiv Holdings.

Denne «delte favoritter»-indeksen har hittil i år slått S&P 500-indeksen med 11 prosentpoeng, 20 mot 9 prosent.

Hamstrer finansaksjer

«Alphabet er blant de 20 aksjene som har hatt størst reduksjon i eierskap blant aksjefond, og er også på listen vår over "Falling Stars" med størst nedgang i eierskap blant hedgefond,» skriver meglersjefen.

I løpet av andre kvartal har både hedgefond og aksjefond økt posisjonene sine i finanssektoren.

«Finans dominerer listen vår over aksjer med størst økning i popularitet blant hedgefond,» skriver han.

Goldman opererer med en hedgefond-liste over «Rising Stars», og finansaksjer dominerer her. Aksjer som inngår i nevnte liste, og som har vært populære blant aksjefond, inkluderer Fiserv, Nu Holdings og SouthState Corporation.

«Capital One Financial Corporation er aksjen med størst økning i popularitet blant begge typer fondsforvaltere, målt i netto endring i antall eide aksjer,» opplyser Flood.