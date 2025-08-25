Den italienske banken UniCredit har gjenopptatt planen om å fortsette konverteringen av sin «syntetiske posisjon» i Commerzbank. Dette vil øke stemmerettene deres til rundt 29 prosent, ifølge Bloomberg.
UUniCredit har styrket posisjonen som Commerzbanks største enkeltaksjonær, men banken vil foreløpig ikke søke styreplass, heter det i en uttalelse fra den italienske banken. II stedet vil de «fortsette å nøye overvåke Commerzbanks fremgang i å styrke virksomheten på en bærekraftig måte.»
En andel på 26 prosent var verdt omtrent 10,7 milliarder euro, som tilsvarer rundt 126 milliarder kroner, ved børsslutt fredag.
Opp 190 prosent
UniCredit og adm. direktør Andrea Orcel har gradvis økt sin eierandel i Commerzbank siden de først offentliggjorde posisjonen for omtrent et år siden. Den største delen av beholdningen ble tidligere holdt gjennom derivater, men banken har de siste månedene begynt å konvertere dette til faktiske aksjer.
DDen tyske stat, som eier rundt 12 prosent av Commerzbank og er nest største aksjonær, har motsatt seg UniCredits oppkjøp.
Orcel har sagt at han kan lansere et oppkjøpsforsøk på Commerzbank, men har gjentatte ganger utsatt en beslutning med henvisning til den tyske regjeringens holdning og bankens stigende markedsverdi.
Commerzbanks aksjekurs har steget rundt 190 prosent siden UniCredit først offentliggjorde sin eierandel 11. september i fjor. Til sammenligning har UniCredit økt med rundt 90 prosent.
– Overgått våre mål
UniCredit opplyser mandag at effekten på bankens CET1-ratio (Common Equity Tier 1-ratio) fra eierandelen på rundt 29 prosent i Commerzbank nå er økt til cirka 145 basispunkter, opp fra tidligere forventede 110. Økningen skyldes høyere aksjekurs og en justering av bankens derivatstrategi for å dempe fremtidige svingninger i resultatene.
Avkastningen på investeringen er «bekreftet til rundt 20 prosent», opplyser banken.
«Så langt har vår investering overgått våre finansielle mål, og dermed skapt betydelig verdi for UniCredit-aksjonærene. Vi håper at denne positive utviklingen fortsetter,» heter det i en uttalelse fra den italienske banken.
Merz imot oppkjøpet
Italienerne overrasket alle da de i begynnelsen av september i fjor kjøpte 9 prosent i Tysklands nest største bank, og innen måneden var omme hadde de økt eierandelen til 21 prosent.
Commerzbank har tidligere sagt at UniCredits strategi om å «ensidig bygge opp og utvide en betydelig eierandel» var «fiendtlig» og «unødvendig provoserte mange interessenter på vår side». Dette bidro til at Tysklands daværende kansler Olaf Scholz gikk ut mot oppkjøpet. Friedrich Merz, som tok over som kansler tidligere i år, har sagt at han vil støtte Commerzbank i kampen mot UniCredit.
I et brev kansleren sendte til lederen og nestlederen av representantskapet i banken før sommeren skriver Merz at han deler deres bekymring om omfattende nedbemanninger, slik det skjedde med HypoVereinsbank (HVB). Den münchenske banken ble oppkjøpt av UniCredit i 2005 og har siden kuttet mer enn 60 prosent av sine heltidsstillinger, ifølge Handelsblatt.
«Jeg kan forsikre dere om at regjeringen, så vel som jeg personlig, tar de bekymringene dere har uttrykt – både når det gjelder Commerzbank AGs selvstendighet og fremtiden for Tysklands økonomiske og finansielle sektor – på største alvor,» skriver Merz.