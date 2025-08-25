Den italienske banken UniCredit har gjenopptatt planen om å fortsette konverteringen av sin «syntetiske posisjon» i Commerzbank. Dette vil øke stemmerettene deres til rundt 29 prosent, ifølge Bloomberg.

UUniCredit har styrket posisjonen som Commerzbanks største enkeltaksjonær, men banken vil foreløpig ikke søke styreplass, heter det i en uttalelse fra den italienske banken. II stedet vil de «fortsette å nøye overvåke Commerzbanks fremgang i å styrke virksomheten på en bærekraftig måte.»

En andel på 26 prosent var verdt omtrent 10,7 milliarder euro, som tilsvarer rundt 126 milliarder kroner, ved børsslutt fredag.

Opp 190 prosent

UniCredit og adm. direktør Andrea Orcel har gradvis økt sin eierandel i Commerzbank siden de først offentliggjorde posisjonen for omtrent et år siden. Den største delen av beholdningen ble tidligere holdt gjennom derivater, men banken har de siste månedene begynt å konvertere dette til faktiske aksjer.

DDen tyske stat, som eier rundt 12 prosent av Commerzbank og er nest største aksjonær, har motsatt seg UniCredits oppkjøp.

Orcel har sagt at han kan lansere et oppkjøpsforsøk på Commerzbank, men har gjentatte ganger utsatt en beslutning med henvisning til den tyske regjeringens holdning og bankens stigende markedsverdi.