Oppdateres fortløpende gjennom dagen
Hovedindeksen på Oslo Børs faller 0,3 prosent til 1.658,83 mandag. Seks av de ti mest omsatte aksjene faller, mens 14 av de 20 mest omsatte aksjene faller.
Korreksjonen kommer etter en sterk uke med all-time high for 26. gang i år fredag, godt hjulpet av oppgang i en rekke shippingaksjer.
Oljeprisen fortsetter opp, og Brent stiger 0,4 prosent til 67,98 dollar i inneværende døgn. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag. WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 63,94 dollar.
Energiindeksen faller 1,2 prosent, anført av Equinor som går på en ny smell og er ned 1,6 prosent, etter melding om at Ørsted, som Equinor eier 10 prosent av, går videre med gigantemisjonen tross stoppordre i USA. Ørsted-aksjen stuper over 16 prosent til all-time low på 173,40 kroner på det laveste på børsen i København. Aksjen er med det ned 45 prosent så langt i 2025.
Cadeler faller 2,0 prosent i det samme kjølvannet, og er ned 13,3 prosent så langt i år.
For Cadeler vil den direkte effekten mest sannsynlig være beskjeden, men økt risiko for ordrebeholdningen i USA er betydelig for den kortsiktige inntjeningen på 20 til 25 prosent og 7 til 10 prosent av omsetningen i henholdsvis 2025 og 2026, melder TDN Finans og viser til en oppdatering fra Pareto Securities.
Aker BP faller 0,8 prosent, mens Vår Energi er ned 0,8 prosent. Okea stiger 6,3 prosent etter melding om oljefunn i Talisker-letebrønnen på Brage-feltet.
Bluenord melder at York Tactical Energy Fund AIV-AN LP solgte 250.556 aksjer i Bluenord 17. juli. Etter transaksjonen eier fondet, sammen med York Tactical Energy Fund LP, totalt 1,25 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 4,71 prosent av de utestående aksjene og stemmerettene i Bluenord. Fondene forvaltes av York Capital Management Global Advisors. Aksjen faller 1,7 prosent.
Flere vinnere og tapere
Solstad Offshore meldte mandag ettermiddag at det har utvidet kontrakten på AHTS Normand Turmalina med BRAVA Energia i Brasil for nye tre år til tidlig i 2029. Ocean Infinity har også bekreftet opsjonen på CSV Normand Superior. Den nåværende avtalen forlenges med et år til februar 2027. Avtalene er tilsammen på ca. 65 millioner dollar. Aksjen stiger 0,8 prosent.
Questerre faller hele 17,7 prosent etter en melding om det foreslåtte oppkjøpet av brasilianske Parana Xisto. Gjennom due diligence har Questerre identifisert et større behov for både kortsiktig og langsiktig likviditet enn da selskapet først annonserte transaksjonen.
Borgestad melder at primærinnsider Jan Fredrik Herud og nærstående Avanzare Capital, har kjøpt til sammen 15.000 aksjer til kurser mellom 18,24 og 18,60 kroner. Aksjen faller 0,8 prosent.
Endúr melder at det kjøpte 15.592 egne aksjer til en snittkurs på 89,79 kroner forrige uke. Selskapet har med dette kjøpt 715.065 egne aksjer til en snittkurs på 65,17 kroner, og totalt kjøpt egne aksjer for 46,6 millioner kroner. Selskapet lanserte tilbakekjøpsprogrammet på totalt 1,63 millioner aksjer 1. mars 2024 og planlegger å ha nådd målet senest innen 28. februar 2026.
Veidekke stiger 0,7 prosent i kjølvannet av nyheten om at selskapet har fått kontrakten på å bygge råbygget til Posten Bring Norges nye logistikksenter i Lyseparken, sør for Bergen. Totalentreprisen er på 280 millioner kroner.
Elliptic Labs har signert en flerårig avtale med en eksisterende bærbar PC-kunde, som også introduserer en utvidet lisensstruktur. Aksjen stiger 6,9 prosent og er da opp 12,8 prosent så langt i år.
Huddlestock stiger 5,2 prosent etter at det ble kjent at Stian Rustads Done.ai overtar Huddlestocks nordiske fintech-plattform.
Norbit og Norwegian er opp 3,1 prosent, uten at det er kommet noen nyheter fra selskapene mandag.
Korreksjon i shipping
Fredag var en festdag i shippingsektoren. Mandag korrigerer shippingsindeksen ned 1,0 prosent, og Höegh Autoliners faller 5,3 prosent og er så langt dagens mest omsatte. Fredag kveld meldte selskapet at toppsjef Andreas Enger gjennom Damgård Invest har kvittet seg med nesten halvparten av sin beholdning i selskapet - 408.719 aksjer ble solgt til en kurs på 117,05 kroner.
Bilskipsrederiet la fredag frem kvartalstall og varslet nye utbytter. De siste seks månedene har aksjen steget 42,5 prosent, mens så langt i år er aksjen nå ned 1,9 prosent.
Wallenius Wilhelmsen faller 1,0 prosent og er så langt dagens mest omsatte, mens MPC Container Ships er ned 0,1 prosent. Frontline og Okeanis Eco Tankers faller 0,5 prosent, mens Hafnia er opp knappe 0,2 prosent.
Wilh. Wilhemsen Holding stiger 0,8 prosent til 514 kroner og ny all-time high for andre dag på rad og 11. gang i år, etter at DNB Carnegie oppjusterte kursmålet på aksjen fra 525 til 615 kroner og gjentok kjøpsanbefalingen mandag. Aksjen er opp 24,8 prosent så langt i 2025.
Himalaya Shipping stiger 0,7 prosent. Investor og storeier Tor Olav Trøim er mer positiv til sine investeringer enn på lenge og uttaler at han aldri har sett noe lignende.