Oppdateres fortløpende gjennom dagen

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 0,3 prosent til 1.658,83 mandag. Seks av de ti mest omsatte aksjene faller, mens 14 av de 20 mest omsatte aksjene faller.

Korreksjonen kommer etter en sterk uke med all-time high for 26. gang i år fredag, godt hjulpet av oppgang i en rekke shippingaksjer.

Oljeprisen fortsetter opp, og Brent stiger 0,4 prosent til 67,98 dollar i inneværende døgn. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag. WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 63,94 dollar.

Energiindeksen faller 1,2 prosent, anført av Equinor som går på en ny smell og er ned 1,6 prosent, etter melding om at Ørsted, som Equinor eier 10 prosent av, går videre med gigantemisjonen tross stoppordre i USA. Ørsted-aksjen stuper over 16 prosent til all-time low på 173,40 kroner på det laveste på børsen i København. Aksjen er med det ned 45 prosent så langt i 2025.

Cadeler faller 2,0 prosent i det samme kjølvannet, og er ned 13,3 prosent så langt i år.

For Cadeler vil den direkte effekten mest sannsynlig være beskjeden, men økt risiko for ordrebeholdningen i USA er betydelig for den kortsiktige inntjeningen på 20 til 25 prosent og 7 til 10 prosent av omsetningen i henholdsvis 2025 og 2026, melder TDN Finans og viser til en oppdatering fra Pareto Securities.

Les også Goldman: Ørsted-emisjonen kan halveres Goldman Sachs mener Ørsted kan halvere emisjonen dersom selskapet trekker seg fra Revolution Wind og Sunrise Wind.

Aker BP faller 0,8 prosent, mens Vår Energi er ned 0,8 prosent. Okea stiger 6,3 prosent etter melding om oljefunn i Talisker-letebrønnen på Brage-feltet.

Bluenord melder at York Tactical Energy Fund AIV-AN LP solgte 250.556 aksjer i Bluenord 17. juli. Etter transaksjonen eier fondet, sammen med York Tactical Energy Fund LP, totalt 1,25 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 4,71 prosent av de utestående aksjene og stemmerettene i Bluenord. Fondene forvaltes av York Capital Management Global Advisors. Aksjen faller 1,7 prosent.

Flere vinnere og tapere

Solstad Offshore meldte mandag ettermiddag at det har utvidet kontrakten på AHTS Normand Turmalina med BRAVA Energia i Brasil for nye tre år til tidlig i 2029. Ocean Infinity har også bekreftet opsjonen på CSV Normand Superior. Den nåværende avtalen forlenges med et år til februar 2027. Avtalene er tilsammen på ca. 65 millioner dollar. Aksjen stiger 0,8 prosent.