Stenger fond etter kjempesuksess
Christoffer Callesen har økt forvaltningskapitalen med 6,5 milliarder kroner på fire år. Nå stenger han Fondsfinans Utbytte gjennom å innføre et tegningsgebyr på 5 prosent.
Publisert 25. aug. 13:43 | Oppdatert 25. aug. 14:05
STENGER: – Vi innfører jo ikke et gebyr bare for å innføre et gebyr. Dette er en form for stenging av fondet, og det er den eneste måten vi kan gjøre det på innenfor UCITS-regelverket, sier forvalter Christoffer Callesen i Fondsfinans Kapitalforvaltning. Foto: Eivind Yggeseth