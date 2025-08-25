Stenger fond etter kjempesuksess

Christoffer Callesen har økt forvaltningskapitalen med 6,5 milliarder kroner på fire år. Nå stenger han Fondsfinans Utbytte gjennom å innføre et tegningsgebyr på 5 prosent. 

STENGER: – Vi innfører jo ikke et gebyr bare for å innføre et gebyr. Dette er en form for stenging av fondet, og det er den eneste måten vi kan gjøre det på innenfor UCITS-regelverket, sier forvalter Christoffer Callesen i Fondsfinans Kapitalforvaltning. Foto: Eivind Yggeseth
