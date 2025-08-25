Huddlestock: Fullfører salg til suksessgründer

Huddlestock Fintech har fullført salget av sin nordiske Investment-as-a-Service-plattform (IaaS) til Done.ai Group, opplyser selskapet mandag.

Stian Rustad er hovedaksjonær i Done.ai (tidligere 24SevenOffice), som er notert på Nasdaq First North Growth Market.

Som siste steg i transaksjonen har Huddlestock mottatt 886.588 aksjer i Done.ai. Totalt har selskapet nå 4,6 millioner aksjer, verdsatt til cirka 50,3 millioner kroner – omtrent 25 prosent av Huddlestocks markedsverdi.

SOLGTE: Huddlestock og adm. direktør Leif Arnold Thomas. Foto: Espen Solli

Solgte for 79 mill.

Overfor Finansvisen bekrefter Huddlestock-sjef Leif Arnold Thomas at alle selskapene som inngikk i transaksjonen – den nordiske IaaS-plattformen – nå er overført til Done.ai.

– Vårt fokus fremover vil være på vår kjernevirksomhet: å realisere det betydelige potensialet vi ser i vår IaaS-satsing i det europeiske markedet, samt videreutvikle vår lønnsomme og veletablerte konsulentvirksomhet, Visigon, sier han.

Den endelige kjøpesummen for salget ble 79 millioner kroner, nedjustert fra et tidligere estimat på 81 millioner. Oppgjøret består av 10 millioner kroner i kontantbetaling, samt selgerkreditter på totalt 69 millioner som er konvertert til 4,65 millioner Done.ai-aksjer til en kurs på 14 svenske kroner pr. aksje. Verdien vil variere med både aksjekursen og valutakursen.

– På closing-datoen, 24. april, ble beløpet justert for netto kontantbeholdning i selskapene som ble solgt, og endelig kjøpesum ble 79 millioner norske kroner, sier Thomas.

Les også Forsvarer Oda-gründeren: – Skatt er ikke det viktigste Debatten rundt formuesskatt er mer skadelig enn skatten i seg selv, mener seriegründer Murshid Ali: – Da begynner det å bli farlig.

Økt fleksibilitet

Oppkjøpet omfattet tre heleide datterselskaper, og ifølge Huddlestock-sjefen markerer salget et viktig øyeblikk for selskapet.

– Med økt finansiell fleksibilitet kan vi nå fokusere på vår «asset-light», partnerdrevne Investment-as-a-Service-strategi i Europa, samtidig som vi videreutvikler vår lønnsomme konsulentvirksomhet, sier Thomas.

Aksjene ble mottatt etter at en selgerkreditt på 13 millioner kroner, knyttet til overføringen av Huddlestock Investor Services AS til Done.ai, ble omgjort til aksjer. Konverteringen skjedde med godkjenning fra Finanstilsynet, til en kurs på 14 svenske kroner. Av de totalt mottatte aksjene vil 20 prosent bli delt ut til Huddlestocks aksjonærer i løpet av fjerde kvartal.

Les også Disse vinene drikker næringslivstoppene: – De dyreste er himmelske Fra iskald rosé ved sjøen til en kraftig nebbiolo som trosser gråværet. Vi har spurt investorene, finanstoppene og gründerne om hva de faktisk serverer når gjestene plutselig står på døra i sommer.

Et strategisk salg

Oppkjøpet omfattet tre heleide datterselskaper.

Huddlestock har tidligere sagt at salget vil redusere selskapets kontantforbruk og bidra til en mer målrettet organisasjon, samtidig som selskapet viderefører sin strategi gjennom Huddlestock og konsulentdivisjonen Visigon.

Done.ai integrerer Huddlestocks nordiske IaaS-infrastruktur i sin AI-baserte fintech-løsning. Dette gir eksklusive distribusjonsrettigheter til titusenvis av ERP-brukere, og gjør det mulig å automatisere flyten av likviditet, kreditt og investeringer i sanntid. Løsningen gir Done.ai et sterkt utgangspunkt for vekst både i Norden og internasjonalt.

– Nå ser vi frem til å distribuere en del av aksjene til våre aksjonærer, som en anerkjennelse av deres støtte, sier Thomas.