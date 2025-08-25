En koalisjon av amerikanske næringslivsledere mener manipulerte valgkart svekker demokratiet og skader konkurransen – både i politikken og i næringslivet, melder Bloomberg.
En gruppe på 400 direktører og eiere i Leadership Now Project tar nå til orde mot gerrymandering, praksisen der partier tegner distriktsgrenser for å sikre seg flertall. Ifølge gruppen skaper dette samme type problemer som monopol i næringslivet: lavere kvalitet, mindre innovasjon og svakere lederskap.
– Gagner ingen
– Når du har sterkt gerrymandrede distrikter, der ett parti har en klar fordel, kan det se ut som om det gagner det ene partiet på bekostning av det andre. Men vårt syn er at det egentlig ikke gagner noen, sier Bryan Sanchez, eiendomsinvestor i Houston.
Representanter som sitter trygt i et sikkert, gerrymandret sete, uten frykt for å miste det, lytter mer til Det hvite hus enn til velgerne, hevder næringslivsgruppen.
– Når du i praksis har nøytralisert den ene siden, mister den andre siden insentiv til å gjøre sitt beste, sier Sanchez til Bloomberg.
Koalisjonen, som består av både demokrater og moderate republikanere, har tidligere motsatt seg Trumps tollpolitikk og det de kaller «trusler mot næringslivet». Nå advarer de mot forsøk i delstater som Texas, Wisconsin, Indiana og Ohio på å sikre republikanerne flere seter i Kongressen før neste års mellomvalg.
– Hver gang man gerrymanderer, svekker man velgernes stemme. Det er som å bryte en konkurranselov bare fordi konkurrenten gjør det, sier advokat Jeff Mandell, som representerer næringslivsledere i Wisconsin.
Ifølge Bloomberg peker forretningsfolkene bak initiativet på at stabile demokratier gir stabile økonomier.
– Kaos i politikken gjør det svært vanskelig å drive business og planlegge fremtiden, sier John Florsheim, sjef i skoprodusenten Weyco Group.
Newsom går i strupen på republikanerne
Californias guvernør Gavin Newsom signerte torsdag en lov som legger et gerrymandret kongresskart ut på stemmeseddelen i California. Målet er å vippe fem republikansk-kontrollerte seter i Representantenes hus over til demokratene, og dermed motvirke republikanernes omstridte kartendringer i Texas, ifølge Politico.
Lovpakken, som ble vedtatt i delstatsforsamlingen tidligere samme dag, vil gi velgerne mulighet til å stemme 4. november over om distriktsgrensene skal tegnes på nytt til fordel for demokratene, og gjelde frem til neste folketelling i 2030.
Demokratene beskriver initiativet som et oppgjør med Donald Trump, som er svært upopulær i California og som har presset Texas-politikere til å gjøre om valgkartet for å sikre fem nye seter til republikanerne før neste års mellomvalg.
Texas’ delstatshus godkjente onsdag et kart til fordel for republikanerne, og delstatssenatet ventes å sende forslaget videre til guvernør Greg Abbott fredag for signering.
Kartendringene i begge delstater er første slag i det som kan utvikle seg til en nasjonal «redistricting-krig» mellom partiene, der begge forsøker å omtegne kongresskartene for å øke sjansene til å vinne flertall i Representantenes Hus i 2026. Ifølge Politico håper Republikanerne også på at Indiana, Missouri og Florida vil tegne nye distrikter til deres fordel før mellomvalget.
Troller Trump
Newsom prøver ikke bare å spille «Republikanernes spill» når det kommer til valgkart, de siste ukene har han også begynt å imitere Trump med å holde valgmøter og skrive meldinger på X (tidl. Twitter) med store bokstaver.
Han har også opprettet en egen nettbutikk som han kaller «Patriot Shop» hvor det er mulig å kjøpe kopper og T-skjorter, som er åpenbart inspirert av Trump, i tillegg til røde capser med teksten «NEWSOM WAS RIGHT ABOUT EVERYTHING». Bibelen er imidlertid utsolgt.