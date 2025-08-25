En koalisjon av amerikanske næringslivsledere mener manipulerte valgkart svekker demokratiet og skader konkurransen – både i politikken og i næringslivet, melder Bloomberg.

En gruppe på 400 direktører og eiere i Leadership Now Project tar nå til orde mot gerrymandering, praksisen der partier tegner distriktsgrenser for å sikre seg flertall. Ifølge gruppen skaper dette samme type problemer som monopol i næringslivet: lavere kvalitet, mindre innovasjon og svakere lederskap.

– Gagner ingen

– Når du har sterkt gerrymandrede distrikter, der ett parti har en klar fordel, kan det se ut som om det gagner det ene partiet på bekostning av det andre. Men vårt syn er at det egentlig ikke gagner noen, sier Bryan Sanchez, eiendomsinvestor i Houston.

Representanter som sitter trygt i et sikkert, gerrymandret sete, uten frykt for å miste det, lytter mer til Det hvite hus enn til velgerne, hevder næringslivsgruppen.

– Når du i praksis har nøytralisert den ene siden, mister den andre siden insentiv til å gjøre sitt beste, sier Sanchez til Bloomberg.



Koalisjonen, som består av både demokrater og moderate republikanere, har tidligere motsatt seg Trumps tollpolitikk og det de kaller «trusler mot næringslivet». Nå advarer de mot forsøk i delstater som Texas, Wisconsin, Indiana og Ohio på å sikre republikanerne flere seter i Kongressen før neste års mellomvalg.

– Hver gang man gerrymanderer, svekker man velgernes stemme. Det er som å bryte en konkurranselov bare fordi konkurrenten gjør det, sier advokat Jeff Mandell, som representerer næringslivsledere i Wisconsin.

Ifølge Bloomberg peker forretningsfolkene bak initiativet på at stabile demokratier gir stabile økonomier.