Enda et meglerhus oppjusterer

Jefferies venter nå at S&P 500-indeksen vil stå i 6.600 poeng ved årsslutt, mot en tidligere spådom om 5.600, melder Reuters.
Forklaringen er en robust resultatsesong og avtagende bekymring rundt USAs økonomi.
Meglerhusets analytikere trekker frem at AI-relaterte selskaper og Magnificent 7-aksjene har ledet an i markedsoppgangen, samtidig som en «merkbar styrke i finanssektoren vitner om et robust makroøkonomisk bakteppe»
Pr. fredag hadde 80 prosent av de 474 selskapene på S&P 500 som hadde lagt frem kvartalstall, slått analytikernes forventninger, ifølge Reuters. Snittet for de fire foregående kvartalene var på 76,4 prosent.
Jefferies estimerer også at den totale inntjeningen pr. aksje på S&P 500 vil øke med nær 10 prosent i år, til 267 dollar, noe som understreker forventninger om god resultatvekst, skriver nyhetsbyrået.
I tillegg gjentar Jefferies prognosen om ytterligere tre rentekutt fra Federal Reserve i år – der det første kommer i september.
Rush av oppjusteringer
Tidligere i august har også ledende meglerhus som Citigroup, HSBC og UBS oppjustert kursmålene for S&P 500-indeksen, ifølge nyhetsbyrået.
I begynnelsen av måneden løftet HSBC sitt kursmål med over 800 poeng – finansgiganten tror S&P 500 avslutter året rundt 6.400 poeng. Blant argumentene var AI-eufori og avtagende politisk usikkerhet i USA.
For to uker siden fulgte Citigroup opp med et kursmål på 6.600, en oppjustering på 300 poeng.
Før helgen løftet UBS Global Wealth Management sin prognose fra 6.200 til 6.600 – deres andre oppjustering på to måneder.
«Bull-markedet er intakt, og aksjer vil trolig stige det neste året,» skrev UBS' strateger.
Fredag endte S&P 500 på 6.466,91, etter en oppgang på 1,5 prosent. Da var det kraftig oppgang på Wall Street etter at sentralbanksjef Jerome Powell åpnet for rentekutt allerede neste måned.
Hittil i år er indeksen opp 10 prosent.