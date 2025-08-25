Laveste på 40 måneder

På fredag holdt Fed-sjef Jerome Powell sin årstale i Jackson Hole i Wyoming. I tillegg til å hinte om en stor negativ revisjon av amerikanske sysselsettingstall åpner han – etter mye press fra Donald Trump – for flere rentekutt i løpet av høsten.

Etter årets siste rentemøte i Fed i desember ser markedet nå størst sannsynlighet for en rente som er 50 basispunkter lavere enn dagens rente i intervallet 4,25 til 5,00 prosent, ifølge CME Fedwatch, som ser 47,9 prosent sannsynlighet for to rentekutt til i år. Sannsynligheten for tre kutt er 34,2 prosent, mens det er 16,3 prosent sannsynlighet for kun et kutt.

Sammen med gode kvartalsrapporter, svake sysselsettingstall og de forventningene om flere rentekutt i år falt rentene i junk bond -markedet til laveste nivåer siden april 2022, ifølge Bloomberg. Junk bonds viser til selskapsobligasjoner med svak kredittvurdering.

Kredittratingbyråenes nivåer S&P Moody's Fitch Nivå AAA Aaa AAA King Kong AA+ Aa1 AA+ Meget Solid AA Aa2 AA Meget Solid AA- Aa3 AA- Meget Solid A+ A1 A+ Solid A A2 A Solid A- A3 A- Solid BBB+ Baa1 BBB+ Midre solid BBB Baa2 BBB Midre solid BBB- Baa3 BBB- Midre solid BB+ Ba1 BB+ Spekulativt BB Ba2 BB Spekulativt BB- Ba3 BB- Spekulativt B+ B1 B+ Veldig spekulativt B B2 B Veldig spekulativt B- B3 B- Veldig spekulativt CCC+ Caa1 CCC+ Ekstremsport CCC Caa2 Snart konkurs CCC- Caa3 Snart konkurs CC Ca CC Konkurs C C Konkurs D C D Konkurs



Obligasjonsrentene følger styringsrenten og vil normalt falle i tråd med lavere forventninger til fremtidige renter. Når renten på en obligasjon faller stiger selve verdien på obligasjonen.

Rentefallet på fredag var den største verdiøkningen av såkalte søppelobligasjoner på én dag siden 26. mai i år, da det oppstod forventninger om rentekutt i september i år.

På fredag falt rentene på obligasjoner med kredittvurdering BB (se faktaboks) til 5,80 prosent, etter å ha falt 0,36 prosent i løpet av dagen. Rentene på CCC-obligasjoner falt 20 basispunkter til 10,58 prosent, etter å ha falt 0,53 prosent på fredag.