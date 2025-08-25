Pilene har pekt nedover i førhandelen i USA mandag. En times tid etter børsåpning ser det slik ut på Wall Street:

Brede S&P 500 er ned 0,20 prosent.

Industritunge Dow Jones er ned 0,40 prosent.

Teknologitunge Nasdaq er opp 0,02 prosent.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, er opp 2,7 prosent til 14,61. Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,29.

Utviklingen kommer etter en knallsterk børsdag fredag, da hint om rentekutt fra Federal Reserve-sjef Jerome Powell utløste oppganger på 1,5 prosent for S&P 500, 1,9 prosent for Nasdaq og 1,9 prosent for Dow Jones, som også nådde ny all-time high.

Dessuten har Jefferies sluttet seg til rekken av meglerhus som oppjusterer kursmålet for S&P 500. Jefferies tror indeksen avrunder 2025 i 6.600 – som utgjør en oppjustering på 1.000 poeng.

– Vi har sett ingrediensene for en mulig rotasjonstrade ut av tech og inn i mer sykliske aksjer og verdiaksjer, og i den grad man ser mer forventning om en lettelsessyklus fra Fed, kan den momentumtraden ut av tech fortsette. Det legger masse press på de største kvartalsrapportene kommende onsdag, sier Adam Crisafulli i Vital Knowledge til CNBC.

Da kommer teknologikjempen Nvidia med tall. Resultatene deres og tallene fra Dell og Marvell kan ifølge Crisafulli spille en viktig rolle i vurderingen av om et tech-rally er i gang igjen – eller om det er mer å gå på i rotasjonstraden.

Nvidia innledet mandagen med et kursfall på 0,6 prosent, men har siden snudd til en oppgang på 0,6 prosent. Dell er ned 0,1 prosent, Marvell opp 0,1 prosent.

Slik går det med de øvrige såkalte Magnificent 7-aksjene: Apple stiger 0,6 prosent, Microsoft stiger 0,1 prosent, Tesla stiger 0,2 prosent, Alphabet er opp 1,0 prosent, Amazon faller 0,1 prosent, og Meta er ned 0,1 prosent.

I mandagens handel er Keurig Dr Pepper-aksjen ned 7,5 prosent. Drikkevareprodusenten har meldt at den vil kjøpe opp det nederlandske kaffe- og teselskapet JDE Peet's for rundt 18 milliarder dollar.

Intel -aksjen er opp 1,4 prosent. Før helgen ble det kjent at den amerikanske stat tar en eierandel tilsvarende 10 prosent i chipselskapet. «En glimrende avtale,» sier president Donald Trump om transaksjonen. Han hevder at avtalen vil «gjenreise Intel».

Tidligere mandag har Chicago Feds nasjonale aktivitetsindeks vist en måling på minus 0,19 i juli, ned fra minus 0,18 måneden før. Dette signaliserer at den økonomiske aktiviteten fortsatt er under historisk trend – for fjerde måned på rad, ifølge Trading Economics.

Tirsdag ventes ferske tall for ordrer for varige goder og boligpristall fra USA, samt forbrukertillitsmålingen fra Conference Board. Torsdag kommer reviderte BNP-tall samt tall for selskapsinntjening og nye trygdesøkere, og fredag ventes de tett fulgte PCE-inflasjonstallene – typisk ansett som Feds foretrukne inflasjonsmål – blant annet.