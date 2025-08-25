Elefant i en porselensbutikk

Danske Ørsted fikk en elendig start på børsuken, med et kursfall på 16 prosent. Nedturen skyldtes at Trump-regimet har stanset byggingen av det havbaserte vindkraftprosjektet Revolution Wind ved kysten av delstaten Rhode Island. Som vanlig viste Det hvite hus til «nasjonal sikkerhet» – i dette tilfellet at utbyggingen kan påvirke den amerikanske marinens ferdsel i området. Også miljøhensyn ble nevnt. Prosjektet er 80 prosent ferdigstilt, og 45 av 65 vindturbiner er allerede på plass.

I USA fikk endel møbelaksjer juling, som følge av at myndighetene har begynt å etterforske hvor møbler solgt i landet faktisk lages. Mistanken er at mye kommer fra sørøst-asiatiske lavkostland. Granskingen skal gjennomføres i de neste 60 dagene, og resultatet blir trolig økte tollavgifter på importerte møbler. Trump hevder at proteksjonismen vil gagne møbelprodusenter i delstater som Nord- og Sør-Carolina samt Michigan. Ved halv fem-tiden var forhandlerne Restoration Hardware, Wayfair, Arhaus og Williams-Sonoma ned med 2–7 prosent på New York-børsen, mens de lokale produsentene La-Z-Boy og Ethan Allen steg med 0–1 prosent.

Trumps fokus på en sterk stat med stadig mer kontroll over næringslivet, ofte for å fremme militære mål, påvirket også halvledersektoren. Fredag fortalte handelsminister Howard Lutnick at myndighetene skal få et 10 prosent eierskap i Intel, noe som ga aksjen et kraftig løft. Oppturen fortsatte mandag, etter at både Trump og en økonomisk rådgiver til Det hvite hus erklærte at flere slike «deals» ligger i kortene. Mandag ettermiddag var Intel-kursen mer enn 1 prosent høyere.

For øvrig besluttet Keurig Dr Peppers ledelse at nederlandske JDE Peet's, som eier kaffehuskjeden Peet's Coffee, skal kjøpes for rundt 15,8 milliarder euro i kontanter. Deretter skal konsernet deles i to børsnoterte selskaper – ett med fokus på kaffe og ett med fokus på brus og andre drikkevarer. Investorene rynket på nesen, og Keurig Dr Pepper-aksjen stupte 8 prosent.