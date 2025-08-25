Oslo Børs falt: Krakk i gassaksje – shippingaksje i all-time high

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,15 prosent til 1.661,86 mandag. Seks av de ti mest omsatte aksjene endte dagen med nedgang.

Korreksjonen kom etter en sterk uke med all-time high for 26. gang i år fredag, godt hjulpet av oppgang i en rekke shippingaksjer.

Shippingsindeksen korrigerte imidlertid ned 1,4 prosent mandag, anført av Höegh Autoliners som falt 4,4 prosent. Fredag kveld meldte selskapet at toppsjef Andreas Enger gjennom Damgård Invest hadde kvittet seg med nesten halvparten av sin beholdning i selskapet - 408.719 aksjer ble solgt til en kurs på 117,05 kroner.

Bilskipsrederiet la fredag frem kvartalstall og varslet nye utbytter. De siste seks månedene har aksjen steget 44 prosent, mens så langt i år er aksjen nå ned 1,0 prosent.

Wallenius Wilhelmsen falt 0,8 prosent, mens MPC Container Ships endte ned 2,1 prosent. Frontline og Okeanis Eco Tankers falt henholdsvis 1,3 og 1,4 prosent, mens Hafnia endte opp knappe 0,1 prosent.

Wilh. Wilhemsen Holding steg 0,8 prosent til ny all-time high for andre dag på rad og 11. gang i år, etter at DNB Carnegie oppjusterte kursmålet på aksjen fra 525 til 615 kroner og gjentok kjøpsanbefalingen mandag. Aksjen er opp 24,8 prosent så langt i 2025.

Himalaya Shipping steg 0,5 prosent. Investor og storeier Tor Olav Trøim er mer positiv til sine investeringer enn på lenge og uttaler at han aldri har sett noe lignende.

Flere vinnere og tapere

Solstad Offshore meldte mandag ettermiddag at det har utvidet kontrakten på AHTS Normand Turmalina med BRAVA Energia i Brasil for nye tre år til tidlig i 2029. Ocean Infinity har også bekreftet opsjonen på CSV Normand Superior. Den nåværende avtalen forlenges med et år til februar 2027. Avtalene er til sammen på ca. 65 millioner dollar. Aksjen steg 1,9 prosent.

Questerre falt hele 20,5 prosent etter en melding om det foreslåtte oppkjøpet av brasilianske Parana Xisto. Gjennom due diligence har Questerre identifisert et større behov for både kortsiktig og langsiktig likviditet enn da selskapet først annonserte transaksjonen.

Borgestad meldte at primærinnsider Jan Fredrik Herud og nærstående Avanzare Capital, har kjøpt til sammen 15.000 aksjer til kurser mellom 18,24 og 18,60 kroner. Aksjen falt 2,4 prosent.

Endúr meldte at det kjøpte 15.592 egne aksjer til en snittkurs på 89,79 kroner i forrige uke. Selskapet har med dette kjøpt 715.065 egne aksjer til en snittkurs på 65,17 kroner, og totalt kjøpt egne aksjer for 46,6 millioner kroner. Selskapet lanserte tilbakekjøpsprogrammet på totalt 1,63 millioner aksjer 1. mars 2024 og planlegger å ha nådd målet senest innen 28. februar 2026. Aksjen steg 1,1 prosent.