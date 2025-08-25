Oslo Børs falt: Krakk i gassaksje – shippingaksje i all-time high

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,15 prosent til 1.661,86 mandag. Seks av de ti mest omsatte aksjene endte dagen med nedgang.
Korreksjonen kom etter en sterk uke med all-time high for 26. gang i år fredag, godt hjulpet av oppgang i en rekke shippingaksjer.
Shippingsindeksen korrigerte imidlertid ned 1,4 prosent mandag, anført av Höegh Autoliners som falt 4,4 prosent. Fredag kveld meldte selskapet at toppsjef Andreas Enger gjennom Damgård Invest hadde kvittet seg med nesten halvparten av sin beholdning i selskapet - 408.719 aksjer ble solgt til en kurs på 117,05 kroner.
Bilskipsrederiet la fredag frem kvartalstall og varslet nye utbytter. De siste seks månedene har aksjen steget 44 prosent, mens så langt i år er aksjen nå ned 1,0 prosent.
Wallenius Wilhelmsen falt 0,8 prosent, mens MPC Container Ships endte ned 2,1 prosent. Frontline og Okeanis Eco Tankers falt henholdsvis 1,3 og 1,4 prosent, mens Hafnia endte opp knappe 0,1 prosent.
Wilh. Wilhemsen Holding steg 0,8 prosent til ny all-time high for andre dag på rad og 11. gang i år, etter at DNB Carnegie oppjusterte kursmålet på aksjen fra 525 til 615 kroner og gjentok kjøpsanbefalingen mandag. Aksjen er opp 24,8 prosent så langt i 2025.
Himalaya Shipping steg 0,5 prosent. Investor og storeier Tor Olav Trøim er mer positiv til sine investeringer enn på lenge og uttaler at han aldri har sett noe lignende.
Flere vinnere og tapere
Solstad Offshore meldte mandag ettermiddag at det har utvidet kontrakten på AHTS Normand Turmalina med BRAVA Energia i Brasil for nye tre år til tidlig i 2029. Ocean Infinity har også bekreftet opsjonen på CSV Normand Superior. Den nåværende avtalen forlenges med et år til februar 2027. Avtalene er til sammen på ca. 65 millioner dollar. Aksjen steg 1,9 prosent.
Questerre falt hele 20,5 prosent etter en melding om det foreslåtte oppkjøpet av brasilianske Parana Xisto. Gjennom due diligence har Questerre identifisert et større behov for både kortsiktig og langsiktig likviditet enn da selskapet først annonserte transaksjonen.
Borgestad meldte at primærinnsider Jan Fredrik Herud og nærstående Avanzare Capital, har kjøpt til sammen 15.000 aksjer til kurser mellom 18,24 og 18,60 kroner. Aksjen falt 2,4 prosent.
Endúr meldte at det kjøpte 15.592 egne aksjer til en snittkurs på 89,79 kroner i forrige uke. Selskapet har med dette kjøpt 715.065 egne aksjer til en snittkurs på 65,17 kroner, og totalt kjøpt egne aksjer for 46,6 millioner kroner. Selskapet lanserte tilbakekjøpsprogrammet på totalt 1,63 millioner aksjer 1. mars 2024 og planlegger å ha nådd målet senest innen 28. februar 2026. Aksjen steg 1,1 prosent.
Veidekke steg 0,1 prosent i kjølvannet av nyheten om at selskapet har fått kontrakten på å bygge råbygget til Posten Bring Norges nye logistikksenter i Lyseparken, sør for Bergen. Totalentreprisen er på 280 millioner kroner.
Elliptic Labs meldte at det har signert en flerårig avtale med en eksisterende bærbar PC-kunde, som også introduserer en utvidet lisensstruktur. Aksjen steg 8,5 prosent og er da opp 14,5 prosent så langt i år.
Huddlestock steg 2,4 prosent etter at det ble kjent at Stian Rustads Done.ai overtar Huddlestocks nordiske fintech-plattform.
Norbit endte opp 3,1 prosent, mens Norwegian steg 3,6 prosent, uten at det kom noen nyheter fra selskapene mandag.
Oljeprisen steg
Oljeprisen steg og Brent var opp 1,2 prosent til 68,53 dollar da Oslo Børs stenget. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag. WTI-oljen var opp 1,4 prosent til 64,57 dollar.
Energiindeksen var ned 1,2 prosent mandag formiddag, men hentet seg inn på den stigende oljeprisen og endte ned 0,6 prosent.
Equinor var på det meste ned 1,8 prosent mandag formiddag, etter melding om at Ørsted, som Equinor eier 10 prosent av, går videre med gigantemisjonen tross stoppordre i USA. Aksjen hentet seg inn på høyere oljepris og endte dagen med en nedgang på 1,1 prosent.
Ørsted-aksjen stupte over 16 prosent til all-time low på 173,40 kroner på det laveste på børsen i København. Aksjen var med det ned 45 prosent så langt i 2025.
Cadeler falt 2,0 prosent i det samme kjølvannet, og er ned 13,3 prosent så langt i år.
For Cadeler vil den direkte effekten mest sannsynlig være beskjeden, men økt risiko for ordrebeholdningen i USA er betydelig for den kortsiktige inntjeningen på 20 til 25 prosent og 7 til 10 prosent av omsetningen i henholdsvis 2025 og 2026, melder TDN Finans og viser til en oppdatering fra Pareto Securities.
Aker BP steg 0,1 prosent, mens Vår Energi endte opp 0,5 prosent. Okea steg 6,2 prosent etter melding om oljefunn i Talisker-letebrønnen på Brage-feltet.
Bluenord meldte at York Tactical Energy Fund AIV-AN LP solgte 250.556 aksjer i Bluenord 17. juli. Etter transaksjonen eier fondet, sammen med York Tactical Energy Fund LP, totalt 1,25 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 4,71 prosent av de utestående aksjene og stemmerettene i Bluenord. Fondene forvaltes av York Capital Management Global Advisors. Aksjen falt 0,7 prosent.