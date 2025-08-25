Blandet på Wall Street: Alle øyne rettet mot Nvidia

Klokken 21 står Dow Jones ned 0,63 prosent til rundt 45.342 poeng, mens S&P 500 ligger svakt ned 0,20 prosent til 6.453 poeng. Nasdaq stiger 0,08 prosent til 21.513 poeng.

Markedet kommer rett fra et kraftig rally der Dow Jones fredag skjøt opp over 800 poeng til rekordnivå, mens S&P 500 og Nasdaq nærmet seg sine egne toppnoteringer. Oppgangen ble drevet av signaler fra Fed-sjef Jerome Powell om at rentekutt kan komme allerede i september.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, er opp 1,76 prosent til 14,47. Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,28. 30-åringen stiger til 4,89 prosentpoeng.

Les også Musks xAI saksøker Apple og OpenAI Elon Musk går til søksmål mot Apple og OpenAI, og anklager dem for å blokkere konkurransen i AI-markedet.

Mandag ettermiddag ble det kjent at Musks xAI har levert søksmål mot Apple og ChatGPT utvikler OpenAI.

Bakgrunnen er Apples App Store, der Musk hevder at det er umulig for andre AI-selskaper enn OpenAI å nå toppen av listene. Apple har hatt partnerskap med OpenAI siden juni 2024, hvor ChatGPT er integrert i iPhone, iPad og Mac.

Til tross for søksmålet stiger Apple-aksjen 0,18 prosent til 228,16 dollar.

Keurig Dr Pepper-aksjen er ned 11,67 prosent til 31,03 dollar. Drikkevareprodusenten har meldt at den vil kjøpe opp det nederlandske kaffe- og teselskapet JDE Peet's for rundt 18 milliarder dollar. JDE Peet stiger derimot voldsomme 12,74 prosent til 17,87 dollar pr. aksje.

Intel -aksjen er ned 0,99 prosent til 24,55 dollar. Før helgen ble det kjent at den amerikanske stat tar en eierandel tilsvarende 10 prosent i chipselskapet. «En glimrende avtale,» sier president Donald Trump om transaksjonen. Han hevder at avtalen vil «gjenreise Intel».

Tidligere i august møtte Warren Buffett CSX -sjef Joseph Hinrichs i Omaha. Mandag ettermiddag avviser Buffett at han er på jakt etter å kjøpe et nytt jernbaneselskap, ifølge CNBC.

Aksjen faller 4,70 prosent på nyheten.

Nå er fokuset rettet mot Nvidia, verdens mest verdifulle børsnoterte selskap. Onsdag kveld legger chipgiganten frem tall som ventes å vise 46,1 milliarder dollar i omsetning og et overskudd pr. aksje på 1,01 dollar. Analytikere peker på at rapporten blir en test for hele AI-boomen.

Aksjen har steget 32 prosent hittil i år, og nesten doblet seg siden bunnen i april. Markedet diskuterer nå om tallene kan rettferdiggjøre den voldsomme kursoppgangen, eller utløse en korreksjon.

Nvidia-aksjen stiger videre 1,87 prosent til 181,39 dollar pr. aksje.

Flere tunge selskaper rapporterer tall denne uken. Blant annet kommer Dell og Marvell torsdag. Samtidig ser investorene frem mot fredagens PCE-inflasjonstall, Fed sin foretrukne prisindikator, som kan bli avgjørende for rentebeslutningen i september.