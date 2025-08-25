Goldman Sachs: Peker ut syv favorittaksjer

Goldman Sachs har publisert en ny oversikt over såkalte «shared favorites». Dette er aksjer som både hedgefond og aksjefond har som favoritter. Det er uvanlig at de to samler seg om de samme selskapene, ettersom de normalt har ulike strategier, reguleringer og målgrupper.

Goldmans liste består av AppLovin, CRH, Mastercard, Charles Schwab, Spotify, Visa og Vertiv Holdings, ifølge CNBC.



– Aksjene har gitt 20 prosent avkastning så langt i år, og slår dermed S&P 500 som har steget 9,8 prosent, ifølge David Kostin. Han er sjefstrateg for amerikanske aksjer i Goldman Sachs.

Han peker på at denne utviklingen ikke er ny.

– Goldmans «shared favorites» har slått det brede markedet helt siden 2013 og levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16 prosent, sier Kostin.

Spotify i fokus

Strømmeselskapet Spotify er blant aksjene som kvalifiserer. Goldman har kjøpsanbefaling på aksjen, som er opp rundt 53 prosent hittil i år. Spotify sikter mot én milliard brukere og planlegger prisøkninger for å investere i nye tjenester og funksjoner, ifølge Financial Times.

Aksjen har imidlertid falt de siste to ukene, etter at selskapet ikke nådde markedets forventninger for inntjening i andre kvartal.

Vertiv og finansgigantene

Også Vertiv, som produserer infrastruktur for blant annet datasentre, er på listen. Goldman-analytiker Mark Delaney har nylig oppjustert kursmålet for aksjen til 122 dollar fra 106, med henvisning til sterk utvikling i datasentermarkedet.

– Aksjen er opp rundt 10 prosent i år, drevet av investeringer i AI-infrastruktur, ifølge Delaney.

Betalingskjempene Visa og Mastercard har også beholdt sine plasser. Begge ble fremhevet i en Goldman-rapport fra februar i fjor.

– Visa-aksjen har steget om lag 11 prosent hittil i år, mens Mastercard er opp 14 prosent, ifølge Kostin.