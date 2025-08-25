Wall Street endte i rødt: Jernbaneaksje rett ned – Nvidia skøyt opp

Dow Jones endte ned 0,77 prosent til rundt 45.282 poeng, mens S&P 500 falt 0,28 prosent til 6.448 poeng. Nasdaq falt 0,24 prosent til 21.445 poeng.

Nedgangen kommer etter at markedet hadde en kraftig oppgang forrige uke. Fredag skjøt Dow Jones opp over 800 poeng til rekordnivå, mens S&P 500 og Nasdaq nærmet seg sine egne toppnoteringer. Oppgangen ble drevet av signaler fra Fed-sjef Jerome Powell om at rentekutt kan komme allerede i september.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen steg 2,96 prosent til 14,64. Ved stengetid sto renten på tiårige amerikanske statsrenter på rundt 4,28, mens 30-åringen steg til 4,89 prosentpoeng.

Slik gikk det med de såkalte Magnificent 7-aksjene: Apple falt 0,26 prosent, Microsoft falt 0,59 prosent, Tesla steg hele 1,96 prosent, Alphabet endte opp 1,18 prosent, Amazon falt 0,39 prosent, og Meta endte ned 0,20 prosent.

Bitcoin og ethereum ga mandag tilbake store deler av oppgangen fra fredag etter Powells tale i Jackson Hole.

Bitcoin falt over 1,5 prosent og handles nå rundt 112.000 dollar. Ethereum sank hele 4,2 prosent, etter å ha nådd ny rekordnotering så sent som 24. august.

Tidligere i august møtte Warren Buffett CSX Transportation -sjef Joseph Hinrichs i Omaha. Mandag ettermiddag avviste Buffett at han er på jakt etter å kjøpe et nytt jernbaneselskap, ifølge CNBC. Aksjen falt 5,12 prosent til 32,81 dollar på nyheten.