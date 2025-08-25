Wall Street endte i rødt: Jernbaneaksje rett ned – Nvidia skøyt opp

Dow Jones endte ned 0,77 prosent til rundt 45.282 poeng, mens S&P 500 falt 0,28 prosent til 6.448 poeng. Nasdaq falt 0,24 prosent til 21.445 poeng.
Nedgangen kommer etter at markedet hadde en kraftig oppgang forrige uke. Fredag skjøt Dow Jones opp over 800 poeng til rekordnivå, mens S&P 500 og Nasdaq nærmet seg sine egne toppnoteringer. Oppgangen ble drevet av signaler fra Fed-sjef Jerome Powell om at rentekutt kan komme allerede i september.
Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen steg 2,96 prosent til 14,64. Ved stengetid sto renten på tiårige amerikanske statsrenter på rundt 4,28, mens 30-åringen steg til 4,89 prosentpoeng.
Slik gikk det med de såkalte Magnificent 7-aksjene: Apple falt 0,26 prosent, Microsoft falt 0,59 prosent, Tesla steg hele 1,96 prosent, Alphabet endte opp 1,18 prosent, Amazon falt 0,39 prosent, og Meta endte ned 0,20 prosent.
Bitcoin og ethereum ga mandag tilbake store deler av oppgangen fra fredag etter Powells tale i Jackson Hole.
Bitcoin falt over 1,5 prosent og handles nå rundt 112.000 dollar. Ethereum sank hele 4,2 prosent, etter å ha nådd ny rekordnotering så sent som 24. august.
Tidligere i august møtte Warren Buffett CSX Transportation -sjef Joseph Hinrichs i Omaha. Mandag ettermiddag avviste Buffett at han er på jakt etter å kjøpe et nytt jernbaneselskap, ifølge CNBC. Aksjen falt 5,12 prosent til 32,81 dollar på nyheten.
Buffetts uttalelser kommer etter at Berkshire Hathaways BNSF Railway og CSX fredag annonserte et partnerskap om nye jernbanetjenester på tvers av USA. Samarbeidet skal gjøre det mulig å flytte gods mer effektivt uten at BNSF må betale en premie for å kjøpe CSX.
Mandag ettermiddag ble det kjent at Musks xAI har levert søksmål mot Apple og ChatGPT utvikler OpenAI.
Bakgrunnen er Apples App Store, der Musk hevder at det er umulig for andre AI-selskaper enn OpenAI å nå toppen av listene. Apple har hatt partnerskap med OpenAI siden juni 2024, hvor ChatGPT er integrert i iPhone, iPad og Mac.
Keurig Dr Pepper-aksjen endte ned 11,48 prosent til 31,10 dollar. Drikkevareprodusenten har meldt at den vil kjøpe opp det nederlandske kaffe- og teselskapet JDE Peet's for rundt 18 milliarder dollar. JDE Peet steg derimot voldsomme 20,19 prosent til 19,05 dollar pr. aksje.
Intel -aksjen endte ned 1,01 prosent til 24,55 dollar. Før helgen ble det kjent at den amerikanske stat tar en eierandel tilsvarende 10 prosent i chipselskapet. «En glimrende avtale,» sier president Donald Trump om transaksjonen. Han hevder at avtalen vil «gjenreise Intel».
Nå er fokuset rettet mot Nvidia, verdens mest verdifulle børsnoterte selskap. Onsdag kveld legger chipgiganten frem tall som ventes å vise 46,1 milliarder dollar i omsetning og et overskudd pr. aksje på 1,01 dollar. Analytikere peker på at rapporten blir en test for hele AI-boomen.
Aksjen har steget 32 prosent hittil i år, og nesten doblet seg siden bunnen i april. Markedet diskuterer nå om tallene kan rettferdiggjøre den voldsomme kursoppgangen, eller utløse en korreksjon. Mandag steg aksjen 1,03 prosent til 179,83 dollar.
Flere tunge selskaper rapporterer tall denne uken. Blant annet kommer Dell og Marvell torsdag. Samtidig ser investorene frem mot fredagens PCE-inflasjonstall, Fed sin foretrukne prisindikator, som kan bli avgjørende for rentebeslutningen i september.