Oljefondet: Utelukker seks nye selskaper

Mandag kveld ble det kjent at Norges Banks hovedstyre utelukker selskapene First International Bank of Israel Ltd, FIBI Holdings Ltd, Bank Leumi Le-Israel BM, Mizrahi Tefahot Bank Ltd, Bank Hapoalim BM og Caterpillar Inc.

Begrunnelsen er ifølge børsmeldingen fra Oljefondet at selskapene «grunnet uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner». Beslutningen om utelukkelse er fattet basert på Etikkrådets anbefalinger. Disse ble truffet 25. juni og 2. juli.

Ett amerikansk selskap

Blant de seks selskapene som nå er utelukket er amerikanske Caterpillar Inc. Selskapet produserer blant annet anleggsmaskiner. Bulldosere produsert av selskapet er blitt brukt av israelske myndigheter til omfattende ulovlig ødeleggelse av palestinsk eiendom. Norges største pensjonsfond, KLP, ekskluderte Caterpillar allerede i juni 2024.

Ved utgangen av 2024 eide Oljefondet aksjer for 24,4 milliarder i selskapet, tilsvarende en eierandel på 1,23 prosent. Caterpillar er notert på New York-børsen.

Bortsett fra amerikanske Caterpillar, er de fem øvrige selskapene israelske.

– Min verste krise noensinne

Det har stormet rundt Oljefondets investeringer i israelske selskaper de siste ukene. Aftenposten avslørte tidligere i august at fondet var investert i hele 61 israelske selskaper.

Dette ledet til at fondet siden har dumpet aksjer, og for en drøy uke siden var de ute av totalt 23 stykker. Nå trekker de seg ut av fem israelske til og ett amerikansk.

Oljefond-sjef Nicolai Tangen sier saken om fondets israelske investeringer har vært den vanskeligste han har hatt i sin tid i rollen.

– Det er min verste krise noensinne. Dette er en alvorlig situasjon, for det handler om tilliten til fondet. Men jeg har vært i alvorlige situasjoner tidligere, som under ansettelsen min og korrespondansen med Elon Musk, som skapte masse bråk i Norge, sier han.