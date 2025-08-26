Det er for det meste nedgang på Asia-børsene tirsdag.

President Donald Trump skal ha truet med «200 prosent toll eller noe» på Kina dersom landet ikke eksporterer sjeldne jordartsmagneter til USA. Samtidig advarte han om toll på land som ikke fjerner digitale skatter og relaterte reguleringer.

Japanske Nikkei er ned 0,9 prosent.

Oppgangen fortsetter i Kina, med CSI 300 opp 0,1 prosent. Hongkong-indeksen Hang Seng er ned 0,2 prosent.

Sørkoreanske Kospi faller 1 prosent.

Australias S&P/ASX 200 er ned 0,6 prosent.

Indias Nifty 50 er ned 0,7 prosent.

Investorene vurderer også møtet mellom Sør-Koreas og USAs presidenter om å utdype rammeverket for handelsavtalen som ble kunngjort i forrige måned, der det ble fastsatt 15 prosent toll på det asiatiske landets eksport til USA, melder CNBC.