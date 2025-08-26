Tirsdagens høydepunkter

USA: Ordrer varige goder juli, kl. 14.30

USA: S&P/Case-Shiller boligpriser juni, kl. 15.00

USA: FHFA boligprisindeks juni, kl. 15.00

USA: CB forbrukertillit august, kl. 16.00

Annet:

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Utenlandske:

Floatel International, Petrochina, Royal Unibrew

Ekskl. utbytte:

Golar LNG, Klaveness Combination Carriers, Wallenius Wilhelmsen

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Israelske teknologiselskaper er avskydd av Oljefondet, men offentlig sektor i Norge hamstrer israelsk teknologi, som spiller en nøkkelrolle for norsk sikkerhet og grønn transport.

Forvalter Jan Petter Sissener peker på populistisk valgkampmoral. Han sier at hvis vi skal ha en moralsk pekefinger til alle mulige land vi handler med, da blir det et veldig stort antall. Eirik Furuseth, gründer av Finansco, synes dette viser kjernen i problemet i Israel-politikken.

Øystein Stray Spetalen har rett. Det mener Morthen Bakke, leder og eier av boligbyggeren Bakkegruppen. Han lever av å bygge boliger til barnefamilier, og han mener å se det samme som Spetalen: At kjøpekraften har dalt siden 2021.

Han sier barnefamiliene ikke prioriterer å kjøpe seg større bolig nå, at de er helt fraværende på visninger. Økonomien deres er for presset, sier Bakke.

John Olaisen, analysesjef i ABG Sundal Collier, fraråder å kjøpe aksjer i Equinor på kort sikt, før den store emisjonen i Ørsted. Årsaken er frykt for at Equinor øker eierandelen i det danske vindkraftselskapet – eller byr på hele.

Ifølge Olaisen er det ganske stor sannsynlighet for at Equinor vil gjøre noe som er upopulært på kort sikt, selv om det kanskje kan vise seg å være smart på lang sikt.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om statsminister Jonas Gahr Støre. Støre har valgt seg ut investor Øystein Stray Spetalen når han skal ta kritikerne til den økonomiske politikken. «Han har en agenda, og det er store skattekutt til seg selv», sier statsministeren.

Korrekt er at Spetalen er rik. Men han snakker like mye om helt andre samfunnspørsmål enn skatt. Og når Spetalen uttaler seg om skatt, gjelder det ikke bare ham selv. Vi får håpe mediene er kritiske til statsministerens forsøk på avsporing, skriver Hegnar.