Resultatrush på Oslo Børs: Analytiker spår nedgang

Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår Oslo Børs ned 0,2 prosent fra start, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.
«Børsene verden over tok en pust i bakken mandag, etter at flere indekser satte nye all-time highs forrige uke. Oppgangen de siste månedene har i hovedsak vært drevet av fallende renter og sterke resultater,» skriver Berntsen.
USAs president Donald Trump har gitt ordre om å fjerne Lisa Cook fra styret i sentralbanken Federal Reserve etter anklager om boliglånsjuks.
«Hvis Trump lykkes i å fjerne henne, vil han få enda større kontroll over sentralbanken, og bekymringen øker for sentralbankens uavhengighet. Markedet reagerte med svakere dollar og høyere priser på tryggere aktiva som gull og statsobligasjoner – selv om bevegelsene var langt fra dramatiske,» noterer SEB..
Brent-olje med levering i oktober er ned 0,5 prosent til 68,48 dollar fatet, litt ned fra 68,58 dollar ved børsslutt mandag.
Selskapsnyheter
Bakkafrost, Grieg Seafood, Bouvet, BW LPG, MPC Container Ships og Reach Subsea er blant selskapene som har eller skal rapportere tall i dag.
MPC Container Ships fikk et justert kvartalsresultat på 48,6 millioner dollar mot 58,4 millioner dollar i samme periode i fjor.
BW LPG hadde tc-inntekter i andre kvartal på 152,7 millioner dollar, sammenlignet med 158,7 millioner dollar med første kvartal. Analytikernes konsensusestimat lå på 171 millioner dollar.
Vår Energi har nådd 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i produksjon, og peker på at oppstarten av Jotun FPSO går raskere enn planlagt, med forventet produksjonstopp i løpet av september.
Grieg Seafood melder at «ledelsen har rådgitt styret til å prioritere utbytter» i forbindelse med storsalget i sommer. Det operasjonelt driftsresultatet fra virksomhetene med fortsatt drift endte på 91 millioner kroner.
Bouvet hadde driftsinntekter på 969 millioner kroner i andre kvartal, ned 3,2 prosent på årsbasis fra 1.001 millioner i fjor.
Oppdrettsselskapet Bakkafrost fikk et operasjonelt driftsresultat på 65 millioner danske kroner i andre kvartal, ned fra 388 millioner danske kroner i samme periode i fjor. Dette ble ble imidlertid kjent i et resultatvarsel i juli. Ledelsen er «ikke fornøyde med de finansielle resultatene i dette kvartalet».
DNB Carnegie jekker opp kursmålet for Medistim fra 200 til 270 kroner, og gjentar hold.
Asia
Det er for det meste nedgang på Asia-børsene tirsdag.
President Donald Trump skal ha truet med «200 prosent toll eller noe» på Kina dersom landet ikke eksporterer sjeldne jordartsmagneter til USA. Samtidig advarte han om toll på land som ikke fjerner digitale skatter og relaterte reguleringer.
Japanske Nikkei er ned 0,9 prosent.
Oppgangen fortsetter i Kina, med CSI 300 opp 0,1 prosent. Hongkong-indeksen Hang Seng er ned 0,2 prosent.
Sørkoreanske Kospi faller 1 prosent.
Australias S&P/ASX 200 er ned 0,6 prosent.
Indias Nifty 50 er ned 0,7 prosent.
Wall Street
Dow Jones endte ned 0,77 prosent til rundt 45.282 poeng, mens S&P 500 falt 0,28 prosent til 6.448 poeng. Nasdaq falt 0,24 prosent til 21.445 poeng.
Nedgangen kommer etter at markedet hadde en kraftig oppgang forrige uke. Fredag skjøt Dow Jones opp over 800 poeng til rekordnivå, mens S&P 500 og Nasdaq nærmet seg sine egne toppnoteringer. Oppgangen ble drevet av signaler fra Fed-sjef Jerome Powell om at rentekutt kan komme allerede i september.
Slik gikk det med de såkalte Magnificent 7-aksjene: Apple falt 0,26 prosent, Microsoft falt 0,59 prosent, Tesla steg hele 1,96 prosent, Alphabet endte opp 1,18 prosent, Amazon falt 0,39 prosent, og Meta endte ned 0,20 prosent.
Oslo Børs
Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,15 prosent til 1.661,86 mandag. Seks av de ti mest omsatte aksjene endte dagen med nedgang.
Shippingsindeksen korrigerte imidlertid ned 1,4 prosent mandag, anført av Höegh Autoliners som falt 4,4 prosent. Fredag kveld meldte selskapet at toppsjef Andreas Enger gjennom Damgård Invest hadde kvittet seg med nesten halvparten av sin beholdning i selskapet - 408.719 aksjer ble solgt til en kurs på 117,05 kroner.
Questerre falt hele 20,5 prosent etter en melding om det foreslåtte oppkjøpet av brasilianske Parana Xisto. Gjennom due diligence har Questerre identifisert et større behov for både kortsiktig og langsiktig likviditet enn da selskapet først annonserte transaksjonen.
Equinor var på det meste ned 1,8 prosent mandag formiddag, etter melding om at Ørsted, som Equinor eier 10 prosent av, går videre med gigantemisjonen tross stoppordre i USA. Aksjen hentet seg inn på høyere oljepris og endte dagen med en nedgang på 1,1 prosent.