Resultatrush på Oslo Børs: Analytiker spår nedgang

Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår Oslo Børs ned 0,2 prosent fra start, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

«Børsene verden over tok en pust i bakken mandag, etter at flere indekser satte nye all-time highs forrige uke. Oppgangen de siste månedene har i hovedsak vært drevet av fallende renter og sterke resultater,» skriver Berntsen.

USAs president Donald Trump har gitt ordre om å fjerne Lisa Cook fra styret i sentralbanken Federal Reserve etter anklager om boliglånsjuks.

«Hvis Trump lykkes i å fjerne henne, vil han få enda større kontroll over sentralbanken, og bekymringen øker for sentralbankens uavhengighet. Markedet reagerte med svakere dollar og høyere priser på tryggere aktiva som gull og statsobligasjoner – selv om bevegelsene var langt fra dramatiske,» noterer SEB..

Brent-olje med levering i oktober er ned 0,5 prosent til 68,48 dollar fatet, litt ned fra 68,58 dollar ved børsslutt mandag.

Selskapsnyheter

Bakkafrost, Grieg Seafood, Bouvet, BW LPG, MPC Container Ships og Reach Subsea er blant selskapene som har eller skal rapportere tall i dag.

MPC Container Ships fikk et justert kvartalsresultat på 48,6 millioner dollar mot 58,4 millioner dollar i samme periode i fjor.

BW LPG hadde tc-inntekter i andre kvartal på 152,7 millioner dollar, sammenlignet med 158,7 millioner dollar med første kvartal. Analytikernes konsensusestimat lå på 171 millioner dollar.

Vår Energi har nådd 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i produksjon, og peker på at oppstarten av Jotun FPSO går raskere enn planlagt, med forventet produksjonstopp i løpet av september.

Grieg Seafood melder at «ledelsen har rådgitt styret til å prioritere utbytter» i forbindelse med storsalget i sommer. Det operasjonelt driftsresultatet fra virksomhetene med fortsatt drift endte på 91 millioner kroner.

Bouvet hadde driftsinntekter på 969 millioner kroner i andre kvartal, ned 3,2 prosent på årsbasis fra 1.001 millioner i fjor.

Oppdrettsselskapet Bakkafrost fikk et operasjonelt driftsresultat på 65 millioner danske kroner i andre kvartal, ned fra 388 millioner danske kroner i samme periode i fjor. Dette ble ble imidlertid kjent i et resultatvarsel i juli. Ledelsen er «ikke fornøyde med de finansielle resultatene i dette kvartalet».