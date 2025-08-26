Svak nedgang på Oslo Børs: Astrup-favoritt stiger etter tall

Hovedindeksen ved Oslo Børs faller 0,2 prosent til 1.658,76 poeng etter to timers handel tirsdag, etter et fall på 0,15 prosent mandag.
President Donald Trump har gitt ordre om å fjerne Lisa Cook fra styret i sentralbanken Federal Reserve etter anklager om boliglånsjuks.
– Jeg er jo ikke egentlig overrasket, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.
Brent-olje med levering i november handles ned 1,0 prosent til 67,52 dollar fatet.
Equinor stiger 0,4 prosent,Aker BP er opp 0,8 prosent, og Vår Energi stiger 1,7 prosent.
Sistnevnte melder at det har nådd 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i produksjon, og peker på at oppstarten av Jotun FPSO går raskere enn planlagt, med forventet produksjonstopp i løpet av september. I tillegg oppgraderer Sparebank Markets 1 aksjen fra hold til kjøp.
Resultatrush
BW LPG hadde tc-inntekter i andre kvartal på 152,7 millioner dollar, sammenlignet med 158,7 millioner dollar fra første kvartal. Analytikernes konsensusestimat lå på 171 millioner dollar.
Pareto Securities skriver at tallene var i tråd med forventningene, med sterk inntjening fra Product Services-segmentet som veide opp for noe svakere inntekter fra VLGC-frakt på grunn av flere dokkingsdager.
Aksjen har steget rundt 60 prosent siden juni, og meglerhuset forventer kun mindre positive estimatjusteringer etter rapporten.
BW LPG-aksjen startet med et fall på rundt 6 prosent, men er nå ned 2,7 prosent til 158,40 kroner.
MPC Container Ships fikk et resultat på 78,1 millioner dollar i andre kvartal og betaler et utbytte på 5 cent pr. aksje, tilsvarende 22,2 millioner dollar eller 225 millioner kroner.
DNB Carnegie skriver at tallene var for det meste i tråd med forventningene.
«Selskapet hadde allerede i juli oppdatert markedet om viktige hendelser, inkludert fire nybyggsordre, finansieringsavtaler, fartøysalg og nye kontrakter. Derfor inneholder rapporten lite ny informasjon, og vi forventer en nøytral kursreaksjon,» skriver meglerhuset.
Aksjen faller 0,7 prosent til 19,06 kroner.
Bakkafrost fikk et operasjonelt driftsresultat på 65 millioner danske kroner i andre kvartal, ned fra 388 millioner danske kroner i samme periode i fjor. Dette ble imidlertid kjent i et resultatvarsel i juli. Ledelsen er «ikke fornøyde med de finansielle resultatene».
Arctic Securities skriver at det var ingen store overraskelser i rapporten gitt resultatvarselet. Selskapet hevet volumguidingen til 104.000 tonn, opp 7,2 prosent, hvorav Færøyene bidrar med 5.000 tonn ekstra.
«Vi antar at markedet vil tolke rapporten positivt på bakgrunn av solide volumnivåer, og forventer at aksjen stiger rundt 2–3 prosent,» skriver meglerhuset.
Aksjen stiger 1,05 prosent.
Bouvet hadde inntekter i andre kvartal på 969 millioner kroner, som var 4 prosent under konsensus. Ebitda og inntjening pr. aksje var begge 6 prosent bedre enn ventet.
«Antall ansatte falt med 10 personer fra forrige kvartal til 2.337, og er nå kun opp seks personer fra samme periode i fjor. Dette er tredje kvartal på rad med nedgang i bemanningen, til tross for at ledelsen viser til sterk etterspørsel og nye kontrakter med blant andre Equinor, Skatteetaten, Aker BP, Bane Nor, Statnett og Fifty. Vi vurderer dette som negativt for selskapets fremtidige vekstkapasitet,» skriver Kepler Cheuvreux.
Aksjen faller 1,3 prosent.
Grieg Seafood fikk et operasjonelt driftsresultat fra Rogaland-virksomheten på 146 millioner kroner, som var 9 prosent under Bloomberg-konsensus. Ledelsen har rådet styret til å prioritere utbytter i forbindelse med storsalget i sommer.
«Alt i alt vurderer vi andrekvartalsrapporten som relativt nøytral. Grieg Seafood rapporterte en sterk EBIT pr. kilo på 16,40 kroner i Rogaland – blant de høyeste operasjonelle marginene rapportert i andre kvartal 2025. Ettersom volum- og kostnadsguidingen for Rogaland er uendret, ser vi, alt annet likt, kun mindre estimatjusteringer etter rapporten,» skriver Sparebank 1 Markets.
Aksjen stiger 2,4 prosent.
Reach Subsea kraftig ned
Telenors datterselskap har sikret seg ordre verdt 170 millioner kroner. Aksjen stiger 0,4 prosent.
– Krigen i Ukraina har rett og slett snudd hele tankesettet, sier adm. direktør Toni Linden i KNL.
Sentia fikk en ebitda på 154 millioner kroner i andre kvartal. I segmentet Hent (Norge) var omsetningen opp 2 prosent på årsbasis, med en ordreinngang på 4,4 milliarder kroner og en ordrebok på 17,6 milliarder kroner. Aksjen stiger 0,8 prosent.
Morten Astrup-favoritten Paratus Energy Services hadde samlede segmentinntekter på 106,5 millioner dollar, opp 3,6 prosent fra første kvartal. Justert EBITDA endte på 56,5 millioner dollar, ned 1,9 prosent fra første kvartal. Aksjen stiger 3,4 prosent.
I juli uttalte investoren at «hele dagens børsverdi kan bli utbetalt i utbytter og tilbakekjøp de neste tre årene».
Cadeler fikk en ebitda på 213 millioner euro i første halvår, kraftig opp fra 22 millioner i fjor. Driftsinntektene beløp seg til 299 millioner – litt over tregangeren fra i fjor. Resultat etter skatt endte på 171 millioner, opp fra 1 million. Aksjen faller 0,6 prosent.
Reach Subsea hadde inntekter på 684 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 623 millioner i fjor. Driftsresultat falt fra 121 til 91 millioner, mens resultat før skatt falt fra 111 til 88 millioner. Aksjen faller 6,3 prosent.