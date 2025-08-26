Svak nedgang på Oslo Børs: Astrup-favoritt stiger etter tall

Hovedindeksen ved Oslo Børs faller 0,2 prosent til 1.658,76 poeng etter to timers handel tirsdag, etter et fall på 0,15 prosent mandag.

President Donald Trump har gitt ordre om å fjerne Lisa Cook fra styret i sentralbanken Federal Reserve etter anklager om boliglånsjuks.

– Jeg er jo ikke egentlig overrasket, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.

Brent-olje med levering i november handles ned 1,0 prosent til 67,52 dollar fatet.

Equinor stiger 0,4 prosent,Aker BP er opp 0,8 prosent, og Vår Energi stiger 1,7 prosent.

Sistnevnte melder at det har nådd 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i produksjon, og peker på at oppstarten av Jotun FPSO går raskere enn planlagt, med forventet produksjonstopp i løpet av september. I tillegg oppgraderer Sparebank Markets 1 aksjen fra hold til kjøp.

Resultatrush

BW LPG hadde tc-inntekter i andre kvartal på 152,7 millioner dollar, sammenlignet med 158,7 millioner dollar fra første kvartal. Analytikernes konsensusestimat lå på 171 millioner dollar.

Pareto Securities skriver at tallene var i tråd med forventningene, med sterk inntjening fra Product Services-segmentet som veide opp for noe svakere inntekter fra VLGC-frakt på grunn av flere dokkingsdager.

Aksjen har steget rundt 60 prosent siden juni, og meglerhuset forventer kun mindre positive estimatjusteringer etter rapporten.

BW LPG-aksjen startet med et fall på rundt 6 prosent, men er nå ned 2,7 prosent til 158,40 kroner.

MPC Container Ships fikk et resultat på 78,1 millioner dollar i andre kvartal og betaler et utbytte på 5 cent pr. aksje, tilsvarende 22,2 millioner dollar eller 225 millioner kroner.

DNB Carnegie skriver at tallene var for det meste i tråd med forventningene.

«Selskapet hadde allerede i juli oppdatert markedet om viktige hendelser, inkludert fire nybyggsordre, finansieringsavtaler, fartøysalg og nye kontrakter. Derfor inneholder rapporten lite ny informasjon, og vi forventer en nøytral kursreaksjon,» skriver meglerhuset.

Aksjen faller 0,7 prosent til 19,06 kroner.

Bakkafrost fikk et operasjonelt driftsresultat på 65 millioner danske kroner i andre kvartal, ned fra 388 millioner danske kroner i samme periode i fjor. Dette ble imidlertid kjent i et resultatvarsel i juli. Ledelsen er «ikke fornøyde med de finansielle resultatene».