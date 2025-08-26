SNÖ Ventures ble etablert av Magne Uppman og Teodor Bjerrang i 2016. SNÖ True North het selskapets første fond – det var på 100 millioner kroner.

I 2021 fikk Uppman og Bjerrang selskap av tredje partner, Max Samuel. Deretter hentet gründerne et fond nummer to som tok SNÖ til en total forvaltningskapital på 1,3 milliarder kroner.

Med Samuel kom også investorlegende og PayPal-gründer Peter Thiel inn som investor.

Nå har fondsgründerne besluttet at det blir med de to fondene. Det skriver gründeravisen Shifter.

– Vi er like gode venner, så «skilsmisse» blir feil ord, sier Uppman.

Uppman opplyser at porteføljen vil bestå, og at gründerne vil jobbe for SNÖ og for porteføljeselskapene i mange år fremover.

Selskapet har profilert seg som en brobygger mellom norsk teknologi og internasjonal kapital. Fondene har investert i flere gründere med norsk bakgrunn som jobber i andre land, særlig USA. SNÖ har i mange tilfeller også fått seg utenlandske investorer på investeringer i Norge.

Avgjørelsen kommer nok som en liten bombe i det norske startup-miljøet. Historien om SNÖ har utenfra virket til å være en nær uendelig opptur, skriver Shifter.

– Vi har holdt på i snart ti år og bygget en sterk posisjon ikke bare i Norge, men også i Sverige. Vi har fått innpass i hyperkompetitive runder, og vi er stolte av å ha bygget denne posisjonen, sier Uppman til Shifter.