Flere svenske økonomer senker prognosene

Den svenske styringsrenta er nå på 2 prosent. Swedbank tror Riksbanken kommer til å senke renta to ganger i løpet av høsten. Forventningen til utviklingen i svensk økonomi har imidlertid gått ned.

Økonomene i Swedbank tror nå på en vekst på 1 prosent, mot en prognose på 1,5 prosent tidligere i år. For neste år tror de på en vekst på 2,3 prosent, mot tidligere 2,5 prosent.

Økonomene i SEB tror Sveriges bruttonasjonalprodukt vil øke med 1,1 prosent i 2025, ned fra prognosen i mai på 1,6 prosent. For neste år tror de på en økning på 2,7 prosent, ned fra 2,9 prosent i mai.

– Vi fortsetter troen på at svensk økonomi kommer til å hente seg inn, men konstaterer at det virker som det drøyer en stund til, sier sjeføkonom Jens Magnusson i SEB.

Han tror fortsatt på en rentenedsettelse i september, men ikke mer enn det i år. Han tror dessuten at styringsrenta igjen er på 2 prosent i 2027.

