Oslo Børs faller igjen tirsdag ettermiddag, etter et lite oppsving i lunsjtider. Rundt klokken 15.30 er hovedindeksen ned 0,3 prosent.
Oljeprisene faller mer markant. Oktober-kontrakten for Brent-oljen er ned 1,4 prosent til 67,85 dollar fatet, mens den sto i rundt 68,50 dollar ved børsslutt mandag. WTI-oljen er ned 1,5 prosent til 63,80 dollar pr. fat.
Som en del av fredsforhandlingene med Russland skal USAs president Donald Trump ha lagt frem flere forslag om energisamarbeid.
Equinor faller 0,1 prosent, Aker BP er opp 0,9 prosent, mens Vår Energi stiger 2,0 prosent. Vår Energi har tirsdag meldt om en produksjonsmilepæl.
BW LPG faller 4,6 prosent på høy omsetning. Gassrederiet har fremlagt andrekvartalstall som viser en uventet nedgang i fraktinntektene, men et høyere resultat etter skatt enn ventet.
Yara er opp 1,8 prosent etter at gjødselgiganten har meldt at den avvikler et lavkarbons ammoniakkprosjekt med karbonfangst og -lagring med BASF ved USAs golfkyst. Tidligere var aksjen opp mer enn 4 prosent.
Wallenius Wilhelmsen faller 3,2 prosent, eller 3,00 kroner. Bilskipsrederiet handles eksklusive utbytte på 1,10 dollar pr. aksje tirsdag. Samtidig er Höegh Autoliners lite endret.
MPC Container Ships er ned 0,3 prosent. Rederiet har fremlagt andrekvartalstall som viser resultatvekst og varslet utbetaling av nær 50 prosent av resultatet i utbytte. DNB Carnegie skriver at tallene var for det meste i tråd med forventningene.
Innen sjømat har både Grieg Seafood og Bakkafrost lagt frem kvartalstall.
Svakere laksepriser og sykdomsutbrudd blant fisken førte til svakere tall for Bakkafrost i andre kvartal . Grieg-tallene viser høyere inntekter og lavere underskudd, og ledelsen opplyser at den vil prioritere utbytter fremover etter betydelig slanking av virksomheten. Grieg har også utnevnt Nina Willumsen Grieg til permanent konsernsjef, etter at hun har vært fungerende sjef siden mars.
Bakkafrost faller 0,8 prosent, Grieg stiger 0,6 prosent.
Norwegian faller 0,4 prosent. Luftfartsanalytiker Hans Elnæs har en kjøpsanbefaling for flyselskapet. Han mener solid økonomi, god kostnadskontroll og sterk posisjon i hjemmemarkedet gir oppside. Norse Atlantic får imidlertid en salgsanbefaling, på grunn av lav etterspørsel i økonomiklasse mellom USA og Europa, og aksjen faller 3,8 prosent.
Havvindserviceselskapet Cadeler faller 0,5 prosent etter å ha lagt frem det selskapet selv omtaler som «finansielle resultater over forventningene» – men samtidig i tråd med den nylig oppjusterte inntekts- og ebitda-guidingen. Inntektene ble mer enn tredoblet i første halvår, til 299 millioner euro. Ebitda-resultatet økte fra 22 til 213 millioner euro.
SmartCraft fyker opp 7,7 prosent. Selskapet, som er spesialisert på programvareløsninger til byggebransjen, har meldt om en økning i de årlig gjentagende inntektene (ARR) på 9 prosent til 505 millioner kroner i andre kvartal, mens den organiske ARR-veksten ble økt til 7 prosent. Driftsresultatet i andre kvartal var på 30,4 millioner kroner, mot 35,6 millioner i samme periode i fjor.
Bouvet stiger 0,1 prosent etter å ha rapportert om resultatnedgang i andre kvartal. Selskapet varsler imidlertid også økt etterspørsel.
Napatech faller 3,2 prosent etter sin rapport for andre kvartal. Denne viser at inntektene økte fra 23,2 til 31,6 millioner danske kroner, mens ebitda-resultatet var på minus 19,6 millioner danske kroner, mot minus 27,4 millioner i andre kvartal 2024. Bruttofortjenesten på 67 prosent var på nivå med forventningene, opplyser teknologiselskapet.
Reach Subsea er ned 7,5 prosent. Selskapet økte inntektene fra 623 til 684 millioner kroner i andre kvartal, mens driftsresultatet sank fra 121 til 91 millioner. «Global usikkerhet påvirker kundeadferd og forsinker enkelte beslutningsprosesser. Våre resultater i andre kvartal reflekterer dette,» heter det i en kommentar fra adm. direktør Jostein Alendal. Han vurderer likevel utsiktene som solide, «selv om disse mønstrene sannsynligvis vil vedvare gjennom 2025».
Capsol Technologies faller 6,8 prosent. Karbonfangstteknologiselskapet økte inntektene fra 36 til 41 millioner kroner i første halvår, men resultatet var på minus 22,1 millioner kroner – likt som i samme periode i fjor.
Paratus Energy Services stiger 4,6 prosent på sine kvartalstall tirsdag. Disse viser en 3,6 prosents økning i inntektene, mens justert ebitda-resultat sank 1,9 prosent. Styret har godkjent et utbytte på 0,22 dollar pr. aksje for kvartalet, i tråd med tidligere kvartaler, og selskapet har gjentatt guidingen for helåret.
John Fredriksen-dominerte NorAm Drilling stiger 0,4 prosent etter kvartalstallene sent mandag som viste svakere resultater. Riggselskapet holder imidlertid fast ved utbytteprofilen.
DOF Group stiger 1,1 prosent – aksjens sjette strake handelsdag med oppgang. Det gir en kursoppgang på 21,5 prosent hittil i år. Torsdag meldte selskapet om en kontraktsforlengelse til 50 millioner dollar og en ny langtidskontrakt til 165 millioner dollar med Petrobras i Brasil. Aksjen handles i morgen eksklusive utbytte på 0,30 dollar pr. aksje.
Smartoptics Group er godkjent for flytting opp fra Euronext Growth til Oslo Børs' hovedliste. Aksjen er tirsdag opp 0,6 prosent.
DNB Carnegie har oppjustert kursmålet for Medistim fra 200 til 270 kroner. Aksjen er tirsdag ned 4,2 prosent til 259 kroner.
Gjensidige Forsikring faller 1,1 prosent. Forsikringskonsernet er trukket frem som én av tre vinnere i forsikringssektoren av Danske Bank-analytiker Hans Rettedal Christiansen.
Meglerhuset Gibsons advarer om at fred i Ukraina kan utløse en skrapebølge uten sidestykke i tankmarkedet. På Oslo Børs er tankrederiene Frontline ned 0,9 prosent, Hafnia ned 1,8 prosent og Okeanis Eco Tankers ned 0,4 prosent.