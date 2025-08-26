Oslo Børs faller igjen tirsdag ettermiddag, etter et lite oppsving i lunsjtider. Rundt klokken 15.30 er hovedindeksen ned 0,3 prosent.

Oljeprisene faller mer markant. Oktober-kontrakten for Brent-oljen er ned 1,4 prosent til 67,85 dollar fatet, mens den sto i rundt 68,50 dollar ved børsslutt mandag. WTI-oljen er ned 1,5 prosent til 63,80 dollar pr. fat.

Som en del av fredsforhandlingene med Russland skal USAs president Donald Trump ha lagt frem flere forslag om energisamarbeid.

Equinor faller 0,1 prosent, Aker BP er opp 0,9 prosent, mens Vår Energi stiger 2,0 prosent. Vår Energi har tirsdag meldt om en produksjonsmilepæl.

BW LPG faller 4,6 prosent på høy omsetning. Gassrederiet har fremlagt andrekvartalstall som viser en uventet nedgang i fraktinntektene, men et høyere resultat etter skatt enn ventet.

Les også Ratene har skutt i været: – Det er jokeren i markedet VLGC-ratene har skutt i været i august, mye på grunn av flere lag med ineffektivitet i VLGC-markedet. – For ratene ut av USA vil Panamakanalen igjen vise seg som en joker i markedet, sier BW LPG-sjef Kristian Sørensen.

Yara er opp 1,8 prosent etter at gjødselgiganten har meldt at den avvikler et lavkarbons ammoniakkprosjekt med karbonfangst og -lagring med BASF ved USAs golfkyst. Tidligere var aksjen opp mer enn 4 prosent.

Wallenius Wilhelmsen faller 3,2 prosent, eller 3,00 kroner. Bilskipsrederiet handles eksklusive utbytte på 1,10 dollar pr. aksje tirsdag. Samtidig er Höegh Autoliners lite endret.

MPC Container Ships er ned 0,3 prosent. Rederiet har fremlagt andrekvartalstall som viser resultatvekst og varslet utbetaling av nær 50 prosent av resultatet i utbytte. DNB Carnegie skriver at tallene var for det meste i tråd med forventningene.

Les også Sparking av Fed-topp: – Trump bruker alle virkemidler – Dette er en del av Trumps klappjakt på folk i Fed, men vil ikke endre balansen i Fed, sier Harald Magnus Andreassen om sparkingen av Fed-topp.

Innen sjømat har både Grieg Seafood og Bakkafrost lagt frem kvartalstall.

Svakere laksepriser og sykdomsutbrudd blant fisken førte til svakere tall for Bakkafrost i andre kvartal . Grieg-tallene viser høyere inntekter og lavere underskudd, og ledelsen opplyser at den vil prioritere utbytter fremover etter betydelig slanking av virksomheten. Grieg har også utnevnt Nina Willumsen Grieg til permanent konsernsjef, etter at hun har vært fungerende sjef siden mars.

Bakkafrost faller 0,8 prosent, Grieg stiger 0,6 prosent.

Les også Så mye kan aksjonærene få etter kjempesalget Etter enighet om salg av Finnmark og Canada har Grieg Seafood slanket virksomheten betydelig. Analytiker Christian Nordby ser to scenarioer for hvor mange milliarder som kan tilfalle aksjonærene.

Norwegian faller 0,4 prosent. Luftfartsanalytiker Hans Elnæs har en kjøpsanbefaling for flyselskapet. Han mener solid økonomi, god kostnadskontroll og sterk posisjon i hjemmemarkedet gir oppside. Norse Atlantic får imidlertid en salgsanbefaling, på grunn av lav etterspørsel i økonomiklasse mellom USA og Europa, og aksjen faller 3,8 prosent.