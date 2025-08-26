Topptrader pauser AI-festen: Fem grunner til stemningsskiftet

AI-oppgangen på Wall Street har tatt en pause i det korte bildet, melder Goldman Sachs’ leder for europeisk aksjehandel, Rich Privorotsky.

Etter ferien er Privorotsky tilbake på jobb med et par friske øyne, og gir fem grunner til at AI-oppturen har stanset litt opp.

Den første grunnen er en nylig MIT-rapport («The GenAI Divide: State of AI in Business 2025») som hevder at 95 prosent av bedrifters AI-prosjekter mislykkes. Det skyldes først og fremst dårlige organisatoriske valg, ikke teknologien i seg selv.

Rapporten fikk «uvanlig stor oppmerksomhet», skriver Privorotsky.

Videre pekes det på Metas ansettelsesstopp, som omtales som en non-event, men likevel påvirker stemningen.

SER FEM GRUNNER TIL AI-BREMS: Goldman Sachs-partner og leder for europeisk One Delta Trading, Richard Privorotsky. Foto: LinkedIn

Festbrems(er) fra Open AI

Punkt tre lyder: «ChatGPT-5 var mer show enn substans – overhypet.»

OpenAI-gründer og konsernsjef Sam Altman bidro heller ikke til stemningen da han snakket om bobletendenser innen AI.

– Er vi i en fase der AI generelt overbegeistrer investorer? Jeg mener ja. Er AI det viktigste som har skjedd på veldig lang tid? Jeg mener ja også her, sa Altman.

Altman så ut til å sammenligne AI-dynamikken med dotcom-boblen sent på 1990-tallet, som kulminerte med at Nasdaq falt 80 prosent mellom mars 2000 og oktober 2002.

– Fortsatt veldig positiv til teknologien

Sist vises det til en Apple-artikkel, hvor selskapet igjen formidler at store språkmodeller (LLM) ikke egentlig «tenker», men heller etterligner ved å gjengi mønstre fra treningsdata, uten reell logikk eller generell evne til å løse nye problemer. Dette «bidro til stemningsskiftet», heter det fra Priovorisky.

Om morgendagens Nvidia-tall skriver han at det ventes forsiktighet, ettersom reell innsikt i investeringsplanene først kommer i januar. Foruten oppdateringer om den nye Rubin-arkitekturen og Kina, er det lite nytt i vente.



«Overordnet sett: Jeg er fortsatt veldig positiv til teknologien … jeg ville løyet om jeg sa at jeg ikke bruker den daglig. Men tanken om at større datakraft = bedre resultater minner mest om en steinaldertilnærming. Neste bølge ligger trolig i kvanteteknologi eller mer elegante innovasjoner. Risikoen er at vi har bygget for mye kapasitet og trenger en «reset» før neste innovasjonsbølge», skriver Goldman-toppen.