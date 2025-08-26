Nye DNB-kutt

DNB gjennomfører en ny runde med nedbemanning, får DN bekreftet tirsdag.

Kuttene dreier seg om rundt 100 stillinger i Technology & Services-divisjonen (T&S).

I et internt informasjonsskriv tilbyr banken ifølge avisen tre månedslønner i kompensasjon til ansatte med inntil fire års ansiennitet, fire månedslønner til dem med inntil ni års ansiennitet og seks månedslønner til ansatte med over ti års ansiennitet.

– Nødvendig omstilling

Ansatte som «ikke har fått nytt arbeid» etter perioden med lønnskompensasjon tilbys lønnsgarantier.

Kommunikasjonsrådgiver Lukas Loeb beskriver kuttene som en nødvendig omstilling av T&S-divisjonen.

– Endringene treffer driftsmiljøer innen KYC, AML og operasjonell sikkerhet – områder som stadig påvirkes av teknologisk utvikling, og hvor vi den siste tiden har gjort betydelige fremskritt, skriver han i en e-post til DN.

T&S-divisjonen har totalt rundt 3.700 ansatte som jobber med IT-systemer, sikkerhet og drift.

– Kutte 500 på et halvår

Denne siste runden med kutt kommer under ett år etter at DNB børsmeldte en reduksjon i bemanningen på rundt 500 årsverk «i løpet av det neste halvåret», som del av en fase med sentralisering og nedbemanning av stab- og støttefunksjoner.

– Nedbemanning er ikke noe vi tar lett på, og vi forstår at dette skaper usikkerhet blant våre ansatte. Derfor vil vi legge vekt på å sikre en ryddig prosess og god dialog med dem som blir berørt og de tillitsvalgte, uttalte DNB-sjef Kjerstin Braathen den gangen.