Wall Street faller fra start

Det var ikke store utslag på indeksene, men 45 minutter etter handelen startet på Wall Street på tirsdag så det slik ut på de ledende amerikanske børsindeksene:

Dow Jones stiger 0,03 prosent, til 45.293 poeng.

stiger 0,03 prosent, til 45.293 poeng. Nasdaq stiger 0,2 prosent til 21.497 poeng.

stiger 0,2 prosent til 21.497 poeng. S&P 500 er stiger 0,1 prosent til 6.445 poeng.

Samtidig stiger Vix-indeksen 0,9 prosent til 14,9 poeng. Dermed er det lite frykt i markedet, skal man tro opsjonsprisingen.

Renten på den amerikanske tiåringen stiger 0,3 basispunkter til 4,28 prosent. Renten på toåringen faller med 2 basispunkter til 3,70 prosent, mens renten på trettiåringen stiger 3 basispunkter til 4,92 prosent.

Samtidig faller prisen på nordsjøoljen Brent 1,3 prosent til 67,90 dollar fatet, mens den lettere WTI-oljen faller 1,5 prosent til 63,80 dollar fatet.

Ellers faller Microsoft 0,2 prosent, Meta er ned 0,1 prosent, Amazon synker 0,2 prosent og Apple faller 0,5 prosent.

Fikk godkjennelse

Tirsdag kom nyheten om at Novo Nordisk-konkurrenten Eli Lilly er ferdig med de kliniske studiene for slankepillen Orforglipron. Det skal være et pillebasert alternativ i markedet for slanke- og diabetesmedisiner.

Fordelen pillen fra Eli Lilly har over konkurrenten fra Novo Nordisk er at den ikke krever kostholdsrestriksjoner.

I løpet av de kliniske testene hjalp den høyeste dosen pasientene med å gå ned 10,5 prosent i vekt etter 72 uker.

En drøy time etter åpning på tirsdag stiger Eli Lilly-aksjen 3 prosent.

Dagen før dagen

Det er litt dagen før dagen-stemning i det amerikanske aksjemarkedet. På onsdag legger nemlig Nvidia frem tall.

Der stilles det spørsmål blant annet rundt hvordan det vil håndtere bortfallet av inntekter som følge av at Kinas myndigheter har bedt landets teknologiselskaper om å slutte å kjøpe Nvidias H20-databrikker, med sikkerhet som begrunnelse.

I åpningen stiger Nvidia 0,2 prosent til 180 dollar pr. aksje. Nvidias tall legges frem etter børsen stenger på onsdag.

Etter andre kvartal i Nvidias regnskapsår for 2026 er det forventet inntekter på 46,23 milliarder dollar og et resultat etter skatt på 23,6 milliarder dollar, ifølge estimater fra Bloomberg.

Etter første kvartal var inntektene på 44 milliarder, og resultatet etter skatt var på 18,78 milliarder dollar.

Coreweave, som kjøper databrikker fra Nvidia samtidig som Nvidia var garantist da Coreweave gikk på børs tidligere i år, faller 0,6 prosent til 92 dollar.