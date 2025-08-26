Hovedindeksen ved Oslo Børs endte tirsdag ned 0,14 prosent til 1.659,54. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 9,6 milliarder kroner.

Gassrederiet BW LPG var blant de større selskapene som trakk ned. Aksjen falt 3,7 prosent til 156,80 kroner etter at rederiet la frem andrekvartalstall med en uventet nedgang i fraktinntektene. Resultatet etter skatt var imidlertid høyere enn ventet.

Les også Ratene har skutt i været: – Det er jokeren i markedet VLGC-ratene har skutt i været i august, mye på grunn av flere lag med ineffektivitet i VLGC-markedet. – For ratene ut av USA vil Panamakanalen igjen vise seg som en joker i markedet, sier BW LPG-sjef Kristian Sørensen.

Yara var blant tungvekterne som trakk opp, med en kursoppgang på 1,7 prosent til 378,40 kroner. Gjødselgiganten meldte at den avvikler et lavkarbons ammoniakkprosjekt med karbonfangst og -lagring med BASF ved USAs golfkyst. På det høyeste var Yara-aksjen oppe i 390,20 kroner.

Vår Energi endte tirsdag opp 1,9 prosent til 34,66 kroner. Selskapet meldte at det har nådd milepælen 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i produksjon – samt at det er i rute for nå 2025-målet.

Equinor falt 0,1 prosent til 250,40 kroner, mens Aker BP endte opp 1,2 prosent til 257,30 kroner. Ved børsslutt var oktober-kontrakten for Brent-oljen ned 1,0 prosent til 68,10 dollar pr. fat – og ned fra rundt 68,50 dollar på samme tid mandag. WTI-oljen falt 1,1 prosent til 64,05 dollar fatet.

Etter å ha solgt sine resterende aksjer i Aker BP har John Fredriksen solgt oljeaksjer for mer enn én milliard kroner.

MPC Container Ships kom med andrekvartalstall som viste resultatvekst og varslet samtidig utbetaling av nær 50 prosent av resultatet i utbytte. DNB Carnegie skriver at tallene var for det meste i tråd med forventningene. Aksjen steg 0,6 prosent til 19,31 kroner.

Grieg Seafood meldte om høyere inntekter og lavere underskudd i andre kvartal. Dessuten vil ledelsen prioritere utbytter fremover etter betydelig slanking av virksomheten. Aksjen steg 0,3 prosent til 69,20 kroner.

Innen sjømat var også Bakkafrost ute med ferske kvartalstall. Her fikk svakere laksepriser og sykdomsutbrudd skylden for svakere tall, og aksjen endte ned 1,6 prosent til 430,00 kroner tirsdag.

SmartCraft, som spesialiserer seg på programvareløsninger til byggebransjen, ble en av tirsdagens vinnere etter sine andrekvartalstall. Disse viste en økning i de årlig gjentagende inntektene (ARR) på 9 prosent til 505 millioner kroner , mens den organiske ARR-veksten ble økt til 7 prosent. Driftsresultatet falt imidlertid fra 35,6 til 30,4 millioner kroner, men aksjen ble belønnet med et 7,7 prosents hopp til 28,00 kroner.

I motsatt ende ble Reach Subsea straffet med 7,4 prosents kursfall til 7,61 kroner. Selskapet økte inntektene fra 623 til 684 millioner kroner i andre kvartal, mens driftsresultatet sank fra 121 til 91 millioner. «Global usikkerhet påvirker kundeadferd og forsinker enkelte beslutningsprosesser. Våre resultater i andre kvartal reflekterer dette,» heter det fra adm. direktør Jostein Alendal. Han vurderer likevel utsiktene som solide, «selv om disse mønstrene sannsynligvis vil vedvare gjennom 2025».