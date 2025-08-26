Fransk fiasko rammer bankaksjer

Både Europas og USAs børsindekser var noe lavere tirsdag ettermiddag. Franske banker som Société Générale, Crédit Agricole og BNP Paribas fikk kursfall på 6–8 prosent, grunnet risiko for at landets regjering kollapser. Frankrikes tre største opposisjonspartiene erklærer nå at de ikke vil støtte statsminister François Bayrous tillitsavstemning den 8. september. Bayrou og president Emmanuel Macron forsøker å gjennomføre omfattende kutt i det offentlige forbruket, i et forsøk på å senke Frankrikes altfor store budsjettunderskudd.

Dagens regjering er også upopulær blant befolkningen. I en nylig spørreundersøkelse mente bare 19 prosent at Macron gjør en god jobb, og tallet for Bayro var enda lavere. Det hjelper ikke at Frankrikes arbeidsledighet ligger på 7,5 prosent, mens den årlige BNP-veksten er fattigslige 0,7 prosent.

I S&P 500 tronet Eli Lilly øverst på avkastningslisten, og ved halv fem-tiden var aksjen opp med mer enn 3 prosent. Forklaringen var positive resultater i en klinisk undersøkelse av slankepillen orforglipron. Gruppen med fedmepasienter som fikk den høyeste doseringen oppnådde et gjennomsnittlig vekttap på 10,5 prosent, mot bare 2,2 prosent for placebogruppen. Pillen viste seg også å være effektiv i behandling av diabetes.

New York City-baserte Tapestry, som eier en rekke luksusmerker, steg nesten like mye. WallStreetZen nevnte aksjen som et toppvalg, blant annet grunnet en sterk kurstrend og fordi både Wells Fargo og JPMorgan nylig oppjusterte sine kursmål. Tapestrys seneste kvartalsrapport, som ble publisert 14. august, viste overraskende sterk topp- og bunnlinjevekst. I tillegg ble guidingen for det inneværende regnskapsåret oppjustert og utbyttet hevet med 14 prosent. Tapestry-kursen er allerede opp med 150 prosent på et år.

For øvrig forsøker Trump fremdeles å presse Fed til å senke styringsrenten – i god, gammel «bananrepublikk»-stil. Presidenten krever blant annet at FOMC-medlem Lisa Cook, som nylig stemte imot et rentekutt, går av, grunnet angivelig løgn på en boliglånsøknad i 2021.