Ukjent eier kan selge for 270 millioner

En ikke-navngitt finansiell investor har engasjert Arctic Securities for å utforske et salg av opptil 1,89 millioner egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge, opplyses det i en melding etter Oslo Børs' stengetid tirsdag.

Det tilsvarer cirka 1,9 prosent av egenkapitalbevisene i sparebanken.

Basert på SpareBank 1 Nord-Norges sluttkurs tirsdag kan det bli snakk om et salg til rundt 270 millioner kroner.

Blant sparebankens største aksjonærer er SEB og fondene Pareto Aksje Norge og Eika Egenkapitalbevis, sammen med John Fredriksens Geveran Trading. Sistnevnte står oppført med en eierandel på cirka 3,8 prosent.

Les også Måker ut oljeaksjer for over én milliard John Fredriksen kjøper aksjer både her og der, men ikke i oljeselskaper. I løpet av ett år har han solgt aksjer i de tre store norske oljeselskapene for over én milliard kroner. Nå er han helt ute av Aker BP.

SpareBank 1 Nord-Norges egenkapitalbevis endte på 143,14 kroner tirsdag, etter et kursfall på 0,8 prosent. Hittil i år er det imidlertid opp 24,1 prosent, og oppgangen seneste 12 måneder er på mer enn 40 prosent.

Transaksjonen vil bli gjennomført som en akselerert bokbygging, opplyses det.