Trump lanserer nytt kryptoselskap

Tirsdag ble det kunngjort at president Donald Trumps Trump Media & Technology Group Corp. skal etablere et nytt selskap sammen med kryptobørsen Crypto.com.

Selskapet skal gjennom en «treasury-strategi» samle opp beholdninger av Crypto.coms egen kryptovaluta, Cronos.

Det nye selskapet får navnet Trump Media Group CRO Strategy, og skal på børs gjennom en fusjon med Yorkville Acquisition Corp.

Etter nyheten skjøt Cronos-valutaen opp 23,26 prosent til 0,19 dollar. På Nasdaq stiger Trump Media 5,51 prosent til 18,17 dollar, mens Yorkville-aksjen faller 2,98 prosent til 10,75 dollar.

Les også Håver inn på krypto: Formue på 16 mrd. Det er ikke bare golf og eiendom som gjelder for Trump. Kryptosatsingen gjorde at presidenten tjente over 6 milliarder kroner i fjor.

Annonseringen skjer etter at Trump tidligere i år annonserte et samarbeid med Crypto.com om børshandlede fond og andre investeringsprodukter under merkevaren Truth.Fi.

«Donald Trump skiller ikke alltid personlige interesser fra offentlige plikter. Et tydelig eksempel på dette er hans nye status som krypto-milliardær, som er en blinkende, rød advarsel om politiske risikoer og etiske konflikter», skrev The Wall Street Journal.

I januar lanserte Trump også sin egen «Trump-coin», som fikk massiv oppmerksomhet og kritikk. Mynten steg over 16.000 prosent på bare 12 timer, og var på det høyeste verdsatt til over 27 milliarder dollar. Nå ligger markedsverdien på rundt 3 milliarder dollar.