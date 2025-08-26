Wall Street stiger svakt: Søksmål mot Trump – Fed-drama i fokus

Klokken 21 står Dow Jones opp 0,11 prosent til rundt 45.331 poeng, mens S&P 500 stiger 0,21 prosent til 6.452 poeng. Nasdaq stiger 0,21 prosent til 21.494 poeng.
Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, er opp 1,15 prosent til 14,96. Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,26 prosent. Trettiåringen stiger til 4,91 prosent.
Børsoppangen kommer til tross for at Federal Reserve-styremedlem Lisa Cook nå varsler om søksmål på vei mot president Donald Trump.
Dette kommer etter at Trump mandag fjernet Cook fra styret i sentralbanken etter påstander om boliglånsfusk, med to ulike primæradresser ved en lånesøknad i 2021.
Tirsdag ettermiddag svarte Cooks advokat, Abbe Lowell, med å kalle avgjørelsen ulovlig.
– President Trump har ingen myndighet til å fjerne Lisa Cook fra Federal Reserve, sa Lowell.
Bitcoin faller over 1,47 prosent og handles nå rundt 110.765 dollar. Ethereum faller 4,01 prosent til 4.548 dollar, etter å ha nådd ny rekordnotering så sent som 24. august.
Dagen før dagen
Nvidia stiger ytterligere 1,32 prosent i dag til 182,21 dollar pr. aksje. Mandag steg aksjen 1,03 prosent.
Onsdag etter stengetid legger teknologiselskapet frem tall. Etter andre kvartal i Nvidias regnskapsår for 2026 er det forventet inntekter på 46,23 milliarder dollar og et resultat etter skatt på 23,6 milliarder dollar, ifølge estimater fra Bloomberg.
Coreweave, som kjøper databrikker fra Nvidia samtidig som Nvidia var garantist da Coreweave gikk på børs tidligere i år, faller 0,84 prosent til 91,59 dollar.
Ellers blant de såkalte Magnificent 7-aksjene, stiger Apple 0,36 prosent, Microsoft faller 1,05 prosent, Tesla stiger 0,48 prosent, Alphabet faller 0,79 prosent, Amazon stiger 0,03 prosent, og Meta faller 0,16 prosent.
Ifølge Bloomberg har Apple sendt ut en invitasjon til et arrangement tirsdag 9. september, hvor det ventes at selskapet lanserer nye iPhone 17-telefoner.
Trumps medieselskap Trump Media & Technology Group Corp. skal etablere et nytt selskap sammen med kryptobørsen Crypto.com. Det nye selskapet får navnet Trump Media Group CRO Strategy, og skal på børs gjennom en fusjon med Yorkville Acquisition Corp.
Trump Media stiger 5,05 prosent til 18,08 dollar pr. aksje.
Spotify -aksjen faller 0,22 prosent til 696,34 dollar etter det ble kjent at utvalgte brukere nå får tilgang til en ny chattetjeneste i appen. Tjenesten lar brukere dele musikk med folk som de har samhandlet med på Spotify.
Slankerush
Novo Nordisk-konkurrenten Eli Lilly er ferdig med de kliniske studiene for slankepillen Orforglipron. Det skal være et pillebasert alternativ i markedet for slanke- og diabetesmedisiner.
Fordelen pillen fra Eli Lilly har over konkurrenten fra Novo Nordisk er at den ikke krever kostholdsrestriksjoner.
I løpet av de kliniske testene hjalp den høyeste dosen pasientene med å gå ned 10,5 prosent i vekt etter 72 uker.
Tirsdag stiger Eli Lilly-aksjen 4,87 prosent til 729,25 dollar pr. aksje.