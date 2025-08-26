Wall Street stiger svakt: Søksmål mot Trump – Fed-drama i fokus

Klokken 21 står Dow Jones opp 0,11 prosent til rundt 45.331 poeng, mens S&P 500 stiger 0,21 prosent til 6.452 poeng. Nasdaq stiger 0,21 prosent til 21.494 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, er opp 1,15 prosent til 14,96. Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,26 prosent. Trettiåringen stiger til 4,91 prosent.

Les også Fed-topp går til søksmål mot Trump Federal Reserve-styremedlem Lisa Cook nekter å godta president Donald Trumps avskjedigelse og forbereder søksmål.

Børsoppangen kommer til tross for at Federal Reserve-styremedlem Lisa Cook nå varsler om søksmål på vei mot president Donald Trump.

Dette kommer etter at Trump mandag fjernet Cook fra styret i sentralbanken etter påstander om boliglånsfusk, med to ulike primæradresser ved en lånesøknad i 2021.

Tirsdag ettermiddag svarte Cooks advokat, Abbe Lowell, med å kalle avgjørelsen ulovlig.

– President Trump har ingen myndighet til å fjerne Lisa Cook fra Federal Reserve, sa Lowell.

Bitcoin faller over 1,47 prosent og handles nå rundt 110.765 dollar. Ethereum faller 4,01 prosent til 4.548 dollar, etter å ha nådd ny rekordnotering så sent som 24. august.

Dagen før dagen

Nvidia stiger ytterligere 1,32 prosent i dag til 182,21 dollar pr. aksje. Mandag steg aksjen 1,03 prosent.