Spenningen stiger: Priser inn verdihopp på 2.630 mrd.

Analytikere og investorer venter i spenning på Nvidia-tallene. Opsjonsmarkedet priser inn et mulig verdihopp på 260 milliarder dollar.

Category iconFinans
NVDA.US
·
Publisert 18:55
Article lead
+ mer
lead
SPENNINGER STIGER: Nvidia slipper kvartalstall etter børsslutt i morgen.  Foto: Bloomberg
SPENNINGER STIGER: Nvidia slipper kvartalstall etter børsslutt i morgen.  Foto: Bloomberg
Martha Schøyen Raaum
Tips meg
Del

Nvidia er igjen i fokus når selskapet legger frem tall for andre kvartal etter børsslutt onsdag. Ifølge opsjonsdata er markedet forberedt på en bevegelse på rundt seks prosent i aksjen, tilsvarende 260 milliarder dollar i markedsverdi, skriver Reuters. Dette er noe lavere enn det historiske gjennomsnittet på syv prosent.

– Ringvirkningene fra Nvidia kan vise seg å bli mer interessante enn selve kursbevegelsen i Nvidia, ifølge Chris Murphy, leder for derivatstrategi hos Susquehanna.

Han peker på at mer spekulative AI-aksjer har fått en knekk, mens Nvidia handles tett oppunder rekordnivåene.

– Mange av de virkelig luftige og spekulative AI-aksjene har falt mye, men Nvidia er i praksis tilbake rett under all time high, ifølge Murphy.

Han mener et resultat over forventningene kan gi støtte til mer hardt rammede AI-aksjer.

I kjølvannet av sine siste 12 kvartalsrapporter har Nvidia i snitt hatt en kursbevegelse på 7,7 prosent. Teknologisektoren har bremset noe etter en kraftig oppgang tidligere i år. 

Analytikere venter spent på om Nvidia kan forsvare sin markedsverdi på vel over 4.000 milliarder dollar. Aksjen er opp 32 prosent hittil i år og steg mandag 1,02 prosent til 179,81 dollar.

Finans

Informasjon om bruk av AI