Spenningen stiger: Priser inn verdihopp på 2.630 mrd.

Nvidia er igjen i fokus når selskapet legger frem tall for andre kvartal etter børsslutt onsdag. Ifølge opsjonsdata er markedet forberedt på en bevegelse på rundt seks prosent i aksjen, tilsvarende 260 milliarder dollar i markedsverdi, skriver Reuters. Dette er noe lavere enn det historiske gjennomsnittet på syv prosent.

– Ringvirkningene fra Nvidia kan vise seg å bli mer interessante enn selve kursbevegelsen i Nvidia, ifølge Chris Murphy, leder for derivatstrategi hos Susquehanna.

Han peker på at mer spekulative AI-aksjer har fått en knekk, mens Nvidia handles tett oppunder rekordnivåene.

– Mange av de virkelig luftige og spekulative AI-aksjene har falt mye, men Nvidia er i praksis tilbake rett under all time high, ifølge Murphy.

Han mener et resultat over forventningene kan gi støtte til mer hardt rammede AI-aksjer.

Les også Topptrader pauser AI-festen: Fem grunner til stemningsskiftet – Risikoen er at vi har bygget for mye kapasitet og trenger en «reset» før neste innovasjonsbølge, melder Goldman Sachs-partner Rich Privorotsky.

I kjølvannet av sine siste 12 kvartalsrapporter har Nvidia i snitt hatt en kursbevegelse på 7,7 prosent. Teknologisektoren har bremset noe etter en kraftig oppgang tidligere i år.

Analytikere venter spent på om Nvidia kan forsvare sin markedsverdi på vel over 4.000 milliarder dollar. Aksjen er opp 32 prosent hittil i år og steg mandag 1,02 prosent til 179,81 dollar.