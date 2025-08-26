Bred oppgang på Wall Street: Slankeaksje-comeback

Dow Jones endte opp 0,30 prosent til rundt 45.418 poeng, mens S&P 500 steg 0,41 prosent til 6.465 poeng. Nasdaq steg 0,44 prosent til 21.544 poeng.
Ved stengetid sto Bitcoin opp 0,19 prosent til 111.135 dollar. Etheruem styrket seg hele 5,05 prosent til 4.594 dollar, etter å ha nådd ny rekordnotering så sent som 24. august.
Gull med desember-levering styrket seg 0,61 prosent til 3.438 dollar pr. unse, nær all-time high. Hittil i år er gullprisen med det opp 29,31 prosent.
Renten på den tiårige amerikanske statsrenten lå på rundt 4,26 prosent. Trettiåringen steg til 4,91 prosent.
Trump-uro
Børsoppangen kom til tross for at Federal Reserve-styremedlem Lisa Cook nå varsler om søksmål på vei mot president Donald Trump. Mandag sparket Trump styremedlemmet fra sentralbanken etter påstander om boliglånsfusk, med to ulike primæradresser ved en lånesøknad i 2021.
Tirsdag ettermiddag svarte Cooks advokat, Abbe Lowell, med å kalle avgjørelsen ulovlig.
– President Trump har ingen myndighet til å fjerne Lisa Cook fra Federal Reserve, sa Lowell.
Trumps medieselskap Trump Media & Technology Group Corp. annonserte også et nytt selskap sammen med kryptobørsen Crypto.com. Det nye selskapet får navnet Trump Media Group CRO Strategy, og skal på børs gjennom en fusjon med Yorkville Acquisition Corp. Aksjen steg 5,23 prosent til 18,12 dollar.
Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, endte opp 1,35 prosent til 14,99.
Hedgefond shorter nå volatilitetsindeksen VIX, på det høyeste nivået vi har sett siden september 2022.
– Dette er noe man bør følge nøye med på i tilfelle posisjoneringen blir for ensidig, advarer strateg Chris Murphy.
Bilprodusent NIO styrket seg 10,02 prosent til 6,70 dollar pr. aksje, på ren optimisme rundt ES8 SUV-modellen. Aksjen har steget hele 36,18 prosent siste måneden.
Satelitt- og kommunikasjonselskapet EchoStar Corporation steg hele 70,25 prosent til 50,87 dollar, etter å ha blitt enige om å selge lisenser til AT&T for 23 milliarder dollar.
Slankerush
Novo Nordisk-konkurrenten Eli Lilly meldte at de var ferdig med de kliniske studiene for slankepillen Orforglipron. Det skal være et pillebasert alternativ i markedet for slanke- og diabetesmedisiner.
Fordelen pillen fra Eli Lilly har over konkurrenten fra Novo Nordisk er at den ikke krever kostholdsrestriksjoner.
I løpet av de kliniske testene hjalp den høyeste dosen pasientene med å gå ned 10,5 prosent i vekt etter 72 uker.
Aksjen steg 5,86 prosent til 736,06 dollar pr. aksje. Siste seks månedene er aksjen ned 20 prosent.
Nvidia-tall
Onsdag etter stengetid legger Nvidia frem tall. For andre kvartal i Nvidias regnskapsår for 2026 er det forventet inntekter på 46,23 milliarder dollar og et resultat etter skatt på 23,6 milliarder dollar, ifølge estimater fra Bloomberg.
Aksjen steg ytterligere 1,08 prosent i dag til 181,77 dollar pr. aksje. Mandag steg aksjen 1,03 prosent.
Slik gikk det med de resterende Magnificent 7-aksjene: Apple steg 0,95 prosent, Microsoft falt 0,44 prosent, Tesla steg 1,46 prosent, Alphabet falt 0,58 prosent, Amazon steg 0,34 prosent, og Meta steg 0,11 prosent.
Ifølge Bloomberg har Apple sendt ut en invitasjon til et arrangement tirsdag 9. september, hvor det ventes at selskapet lanserer nye iPhone 17-telefoner.
Spotify -aksjen steg 0,26 prosent til 696,59 dollar etter det ble kjent at utvalgte brukere nå får tilgang til en ny chattetjeneste i appen. Tjenesten lar brukere dele musikk med folk som de har samhandlet med på Spotify.