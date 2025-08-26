Bred oppgang på Wall Street: Slankeaksje-comeback

Dow Jones endte opp 0,30 prosent til rundt 45.418 poeng, mens S&P 500 steg 0,41 prosent til 6.465 poeng. Nasdaq steg 0,44 prosent til 21.544 poeng.

Ved stengetid sto Bitcoin opp 0,19 prosent til 111.135 dollar. Etheruem styrket seg hele 5,05 prosent til 4.594 dollar, etter å ha nådd ny rekordnotering så sent som 24. august.

Gull med desember-levering styrket seg 0,61 prosent til 3.438 dollar pr. unse, nær all-time high. Hittil i år er gullprisen med det opp 29,31 prosent.

Renten på den tiårige amerikanske statsrenten lå på rundt 4,26 prosent. Trettiåringen steg til 4,91 prosent.

Trump-uro

Børsoppangen kom til tross for at Federal Reserve-styremedlem Lisa Cook nå varsler om søksmål på vei mot president Donald Trump. Mandag sparket Trump styremedlemmet fra sentralbanken etter påstander om boliglånsfusk, med to ulike primæradresser ved en lånesøknad i 2021.

Tirsdag ettermiddag svarte Cooks advokat, Abbe Lowell, med å kalle avgjørelsen ulovlig.

– President Trump har ingen myndighet til å fjerne Lisa Cook fra Federal Reserve, sa Lowell.

Trumps medieselskap Trump Media & Technology Group Corp. annonserte også et nytt selskap sammen med kryptobørsen Crypto.com. Det nye selskapet får navnet Trump Media Group CRO Strategy, og skal på børs gjennom en fusjon med Yorkville Acquisition Corp. Aksjen steg 5,23 prosent til 18,12 dollar.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, endte opp 1,35 prosent til 14,99.

Hedgefond shorter nå volatilitetsindeksen VIX, på det høyeste nivået vi har sett siden september 2022.

– Dette er noe man bør følge nøye med på i tilfelle posisjoneringen blir for ensidig, advarer strateg Chris Murphy.