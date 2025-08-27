Onsdag stiger de fleste børsene i Asia og Australia.

Kinas president Xi Jinping vil vise hvordan en post-amerikansk verdensorden kan se ut, og har invitert over 20 statsledere i «det globale sør» til toppmøte, hvor blant annet Indias statsminister Narendra Modi også står på gjestelisten, i det som blir hans første besøk til Kina på over syv år.

Japanske Nikkei 225 er opp 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,06 prosent.

I Kina fortsetter oppgangen, med CSI 300 opp 0,7 prosent, mens Hongkong-indeksen Hang Seng er ned 0,03 prosent.

Den sørkoreanske Kospi-indeksen stiger 1 prosent, mens Singapore Straits Times-indeksen stiger 0,05 prosent.

Australias S&P/ASX 200 stiger 0,1 prosent.

Indias Nifty 50 er ned 1 prosent, mens Sensex faller også en drøy prosent.

India, som er verdens nest største våpenimportør, har sagt at de vil bygge sitt eget missilskjold ved hjelp av droner og missiler. India kjøper våpen fra både USA og Russland, tillegg til andre vestlige land, men har havnet litt på kant med amerikanerne etter at Trump innførte 50 prosent toll på subkontinentet – blant de høyeste USA har overfor noen handelspartner.