Russland: Arbeidsledighet juli, kl. 18.00

Annet:

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Utenlandske:

CrowdStrike, Nvidia

Ekskl. utbytte:

DOF Group

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Norges 180 viktigste aksjeinvestorer hadde et knallår i fjor. Samlet økte de overskuddet med nesten 50 prosent til over 25 milliarder kroner.

Eventyrlige overskudd for investorer som Erik Must, Kjell Ulrichsen, Christen Sveaas, Øyvin Brøymer, Egil Stenshagen og Arne Blystad bidro til økningen. Den som tjente aller mest var imidlertid Johan H. Andresen med et overskudd på nær 4,4 milliarder kroner.

John Fredriksen har solgt oljeaksjer for over én milliard kroner det seneste året. Nå viser ferske aksjonærlister at han har solgt sine siste aksjer i Aker BP for rundt 63 millioner.

Nedsalget indikerer at mangemilliardæren ikke har særlig tro på noen oppgang i olje- og gassprisene. Han har derimot investert flere milliarder i tørrlast, rigg, gassfrakt og eiendom.

Christian Nordby, analytiker i Arctic Securities, venter store utbytter fra Grieg Seafood.

Tirsdag presenterte oppdrettsselskapet tall for andre kvartal. Her bekreftet konsernsjef Nina Willumsen Grieg at selskapet nå vil prioritere utbytter. I sitt hovedscenario venter Nordby 35 kroner pr. aksje, eller 4 milliarder totalt, men han ser også rom for mer.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om næringsminister Cecilie Myrseth, som har kalt de store dagligvareaktørene inn på teppet. Blir det lavere matpriser av dette?

Ikke som vi kan se og forstå. Kan ikke statsråden fjerne eller redusere momsen på mat? Jo, men hun vil ikke. Da står det igjen å fjerne tollen på matvarer, helt eller delvis. Det vil hjelpe Myrseth, skriver Hegnar.