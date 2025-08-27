Analytiker spår nedgang på Oslo Børs

Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår Oslo Børs ned 0,2 prosent fra start, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,2] prosent.

«India og USA har ennå ikke kommet til enighet om en ny handelsavtale. Selv om dette nå utløser varslede tolltiltak fra Washington, er det grunn til å se positivt på det langsiktige bildet. For når mye står på spill i forhandlinger, betyr det ofte at potensialet for samarbeid er stort,» skeiver Berntsen og legger til:

«I motsetning til mange andre fremvoksende markeder har India i stor grad vært drevet av innenlandsk etterspørsel og en voksende middelklasse. Nettopp denne robustheten gjør landet attraktivt for langsiktige investorer.»

Ifølge Berntsen kan India være et attraktivt sted å investere for de som ønsker å diversifisere bort fra Kina.

«Det mest sannsynlige er at fremtidige handelsavtaler vil handle om områder der både India og USA har komparative fortrinn. India har talent og kompetanse; USA har kapital og teknologi. Sammen kan de skape vinn-vinn-relasjoner som løfter begge parter, skriver Nordnet-analytikeren.

Asia

Onsdag stiger de fleste børsene i Asia og Australia.

Kinas president Xi Jinping vil vise hvordan en post-amerikansk verdensorden kan se ut, og har invitert over 20 statsledere i «det globale sør» til toppmøte, hvor blant annet Indias statsminister Narendra Modi også står på gjestelisten, i det som blir hans første besøk til Kina på over syv år.

Japanske Nikkei 225 er opp 0,4 prosent, mens i Kina stiger CSI 300 opp 0,7 prosent, mens Hongkong-indeksen Hang Seng er ned 0,03 prosent.

Australias S&P/ASX 200 stiger 0,1 prosent, mens Indias Nifty 50 er ned 1 prosent

Wall Street

Wall Street trosset Trump-uro med bred oppgang. Tirsdagens store vinnere ble Nvidia og Eli Lilly. Børsoppangen kom til tross for at Federal Reserve-styremedlem Lisa Cook nå varsler om søksmål på vei mot president Donald Trump. Mandag sparket Trump styremedlemmet fra sentralbanken etter påstander om boliglånsfusk, med to ulike primæradresser ved en lånesøknad i 2021. Tirsdag ettermiddag svarte Cooks advokat, Abbe Lowell, med å kalle avgjørelsen ulovlig.

Novo Nordisk-konkurrenten Eli Lilly meldte at de var ferdig med de kliniske studiene for slankepillen Orforglipron. Det skal være et pillebasert alternativ i markedet for slanke- og diabetesmedisiner.

I løpet av de kliniske testene hjalp den høyeste dosen pasientene med å gå ned 10,5 prosent i vekt etter 72 uker.

Aksjen steg 5,86 prosent til 736,06 dollar pr. aksje. Siste seks månedene er aksjen ned 20 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,8 prosent til 67,30 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,06 prosent på 63,31 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oslo Børs

BW LPG var blant tungvekterne som tynget på Oslo Børs tirsdag. Yara, Vår Energi og SmartCraft var blant aksjene som trakk opp. Hovedindeksen ved Oslo Børs endte tirsdag ned 0,14 prosent til 1.659,54. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 9,6 milliarder kroner.

Gassrederiet BW LPG var blant de større selskapene som trakk ned. Aksjen falt 3,7 prosent til 156,80 kroner etter at rederiet la frem andrekvartalstall med en uventet nedgang i fraktinntektene.

Mens Yara var blant tungvekterne som trakk opp, med en kursoppgang på 1,7 prosent til 378,40 kroner. Gjødselgiganten meldte at den avvikler et lavkarbons ammoniakkprosjekt med karbonfangst og -lagring med BASF ved USAs golfkyst.

Vår Energi endte tirsdag opp 1,9 prosent til 34,66 kroner. Selskapet meldte at det har nådd milepælen 400.000 fat oljeekvivalenter pr. dag i produksjon – samt at det er i rute for nå 2025-målet.

SmartCraft, som spesialiserer seg på programvareløsninger til byggebransjen, ble en av tirsdagens vinnere etter sine andrekvartalstall. Disse viste en økning i de årlig gjentagende inntektene (ARR) på 9 prosent til 505 millioner kroner , mens den organiske ARR-veksten ble økt til 7 prosent.