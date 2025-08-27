Spetalen-selskap: Taper penger på trading

Det beløper seg til en egenkapitalavkastning på minus tre prosent hittil i år.

Av nettoresultatet på minus 35 millioner kroner i andre kvartal, var netto tap på finansielle investeringer på minus 31,8 millioner.

Verdijusteringen av langsiktige investeringer var minus 18,8 millioner kroner, mens realiserte investeringer i kvartalet ga et tap på 22,2 millioner kroner. Netto verdijusteringer av nåværende investeringer var positive 9,1 millioner.

Mer langsiktig

Etter det pliktige budet på alle aksjer i det andre Spetalen-noterte selskapet SDSD, som ble fullført i andre kvartal, har Saga Pure langsiktige investeringer verdsatt til 621 millioner kroner, opp fra 141 millioner i første kvartal. Av dette er 576 millioner investeringen i SDSD.

Kortsiktige investeringer er på 37 millioner kroner, ned fra 170 millioner kroner ved utgangen av første kvartal. Kontantbeholdningen var på 188 millioner kroner ved utgangen av kvartalet.

Saga Pure beregner dermed at selskapets netto eiendelsverdier (NAV) er på om lag 1,83 kroner pr. aksje, sammenlignet med tirsdagens sluttkurs på 1,35 kroner.