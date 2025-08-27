(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner ned onsdag morgen. Klokken 11 står hovedindeksen i 1.650,54, ned 0,54 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 860 millioner kroner.

Børsen endte ned 0,14 tirsdag til 1.659,54. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 9,6 milliarder kroner.

På forhånd forventet Nordnets analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs ville åpne ned 0,2 prosent fra start, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,2] prosent.

Bevegelser

Hafnia leverte tall for andre kvartal onsdag, og kunne vise til et overskudd på 75,3 millioner dollar i andre kvartal. sammenlignet med hele 259,2 millioner dollar i andre kvartal i fjor. Det danske produkttankrederiet fortsetter å betale ut 80 prosent av nettoresultatet til aksjonærene, noe som innebærer et utbytte på 60 millioner dollar. Klokken 11 er aksjen opp 1,44 prosent.

Pareto Securities kom med en ny analyse av MPC Container Ships, som har steget 40 prosent siden bunnen («Liberation Day»), hvor meglerhuset nedgraderer aksjen til en salgsanbefaling og kutter kursmålet til 15 kroner fra tidligere 20 kroner pr. aksje. Klokken 11 er aksjen ned 7,38 prosent.

Ny rekord ble det for Eidesvik Offshore , som etter to timers handel på Oslo Børs er opp 3,36 prosent. Selskapet kunne onsdag morgen vise til rekordhøye fraktinntekter i andre kvartal. På justert basis er Ebitda-bidraget er det beste siden 2016.

Både Aker BP og Equinor falt på starten av dagen, og etter to timer med handel er Aker BP ned 1,43 prosent, Equinor ned 0,20 prosent, mens Vår Energi er ned 0,03 prosent.

Integrated Wind Solutions (IWS) kunne vise til et resultat på 5,4 millioner euro i andre kvartal mot 0,6 millioner euro i samme tremånedersperiode i fjor. Det er ny rekord. Etter to timer med handel er aksjen opp 4,43 prosent, men med foreløpig svært små volum.

Øystein Stray Spetalens Saga Pure tapte 35 millioner kroner i andre kvartal, og på Oslo Børs fortsetter nedturen. Klokken 11 er aksjen ned 1,47 prosent med relativt små volumer.

DNB , som tirsdag kunngjorde at de ville kutte 100 nye stillinger i Technology & Services-divisjonen er ned 1,21 prosent klokken 11.

Etter å ha tapt 265 millioner kroner i andre kvartal, kunngjorde Dolphin Drilling mandag kveld at de vil hente ytterligere 278 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. Tegningsperioden varer fra 26. august til og med 4. september. Etter to timer med handel på Oslo Børs onsdag er aksjen opp 2,67 prosent.