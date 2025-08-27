Finanstilsynet har gjennomført tematilsyn hos Folkeinvest. I en rapport konkluderer Finanstilsynet med at foretaket ikke har gjennomført tilfredsstillende kvalitetssikring av budsjetter fra Folkeinvests utstederkunder.
Dette gjelder for enkelte investeringstilbud, presiserer tilsynet.
Folkeinvest tilbyr tilrettelegging og plassering av egenkapitalemisjoner i små, unoterte tidligfaseselskaper, via en digital plattform: Folkeinvest.no.
Folkeinvest har imidlertid hatt mange år med underskudd, og fjoråret ble verre enn noensinne, med 174 millioner kroner i tap.
Formålet med tilsynet var å kontrollere foretakets undersøkelser og kvalitetssikring av utstederkundenes informasjon om økonomiske prognoser, verdivurdering og risiko knyttet til et utvalg plasseringsoppdrag, samt foretakets generelle opplysninger om risiko på sine nettsider.
Spådde tidobling
I rapporten om Folkeinvest blir det ikke nevnt hvilke utstederkunder som har utløst Finanstilsynets konklusjoner.
Det blir imidlertid bemerket at informasjonen til investorkundene viste en budsjettert inntektsøkning fra inneværende år til påfølgende år fra 5 til 49,7 millioner kroner i det ene prosjektet. Det tilsier en tidobling.
I et annet investeringstilbud ble omsetningen spådd å øke fra 0,4 til 9,3 millioner kroner.
Finanstilsynet påpeker at foretakets oversendte dokumentasjon ikke har vist kommunikasjon med utstederselskapene der Folkeinvest i nevneverdig grad utfordret utstedernes budsjetter og prognoser.
– Stor usikkerhet
I et tilsvar til Finanstilsynet har Folkeinvest anført at det alltid er direkte dialog med utsteder som ledd i kontrollen av informasjon og dokumentasjon.
Finanstilsynet anerkjenner at Folkeinvest i flere runder har stilt spørsmål ved utstedernes budsjetter, og at en av utstederne faktisk nedjusterte sitt opprinnelige budsjett.
«Det er allikevel vår konklusjon at det var såpass stor usikkerhet knyttet til de relativt optimistiske budsjettene at foretaket i de to prosessene burde gått lenger i sin kvalitetssikring og krevd ytterligere nedjustering av budsjettene som ble presentert for investorer», konkluderer tilsynet.
«Budsjettering må nødvendigvis gjøres i forkant, men en etterkontroll av de faktiske regnskapene i disse to tilfellene viser at oppnådde driftsinntekter for det aktuelle kalenderåret ble vesentlig lavere enn budsjettert», heter det.
Finanstilsynet opplyser at begge de to undersøkte utstederselskapene var relativt nyopprettede, med kort historikk og lav omsetning å basere prognoser og budsjetter på.
«Dette – kombinert med at de fleste av foretakets investorkunder er ikke-profesjonelle uten inngående kjennskap til regnskap og budsjetter – stiller ekstra strenge krav til foretakets kvalitetssikring av informasjonen som ledd i investorbeskyttelsen», mener Finanstilsynet.
Dermed er det Finanstilsynets konklusjon at Folkeinvest har handlet i strid med verdipapirhandellovens krav til investorbeskyttelse.
Finanstilsynet tar foretakets beskrevne tiltak til etterretning.
– Tones sterkt ned
I tillegg har risikobeskrivelsen for utvalgte investeringstilbud og på foretakets nettside ikke vært tilstrekkelig balansert, klar eller synlig til å oppfylle kravene til investorbeskyttelse i verdipapirhandelloven, går det frem av rapporten.
Finanstilsynet kommenterer også foretakets håndtering av verdivurderingsprosessen knyttet til enkelte investeringstilbud.
På punktet om verdivurdering kommer ikke Finanstilsynet med kritikk, men tilsynet understreker at Folkeinvest må sørge for at verdivurderingen som danner grunnlaget for emisjonskursen er godt dokumentert.
På punktet om informasjon om risiko er Finanstilsynet strengere.
Finanstilsynets foreløpige vurdering er at foretakets beskrivelse av risiko i de to undersøkte egenkapitalrundene er i strid med verdipapirhandellovens krav til investorbeskyttelse.
Finanstilsynet viser til at risikoforholdene i ett av prosjektene tones sterkt ned, og at det beskrives snarere som muligheter enn som risiko.
Finanstilsynet har også avdekket at et avsnitt om risikoforhold i ett av investeringstilbudene ikke ble beskrevet godt nok alle risikoforhold relatert til å investere i selskapet hva gjelder budsjetter og verdsettelse.
Finanstilsynet konkluderer med at foretaket må synliggjøre bedre og komme med klar og tydelig informasjon om risikoen som knytter seg til investeringer i unoterte aksjer.
«Informasjonen her kan være kortfattet, med utvidet beskrivelse via en lenke, men den må være fremtredende og lett synlig», skriver Finanstilsynet.
– Krevende
Daglig leder Amalie Holt viser til at Folkeinvest er et regulert verdipapirforetak, og at selskapet setter stor pris på kontrollfunksjonen til Finanstilsynet.
– Samtidig er det i sin natur krevende å vurdere budsjetter og risiko i selskaper i tidlig fase. Vi har høye ambisjoner på dette området og tar rapporten svært alvorlig.
– Hva konkret vil dere endre på?
– Som rapporten viser, har vi allerede iverksatt tiltak for å styrke våre interne rutiner fremover. I dialogen med Finanstilsynet har vi også dokumentert en mer omfattende prosess enn det som fremkom i den foreløpige rapporten, og vi erkjenner at vårt opprinnelige svar ikke var tilstrekkelig detaljert. Målet med tiltakene er å sikre at investorene får et best mulig grunnlag for sine beslutninger, svarer hun.