Finanstilsynet har gjennomført tematilsyn hos Folkeinvest. I en rapport konkluderer Finanstilsynet med at foretaket ikke har gjennomført tilfredsstillende kvalitetssikring av budsjetter fra Folkeinvests utstederkunder.

Dette gjelder for enkelte investeringstilbud, presiserer tilsynet.

Folkeinvest tilbyr tilrettelegging og plassering av egenkapitalemisjoner i små, unoterte tidligfaseselskaper, via en digital plattform: Folkeinvest.no.

Folkeinvest har imidlertid hatt mange år med underskudd, og fjoråret ble verre enn noensinne, med 174 millioner kroner i tap.

Formålet med tilsynet var å kontrollere foretakets undersøkelser og kvalitetssikring av utstederkundenes informasjon om økonomiske prognoser, verdivurdering og risiko knyttet til et utvalg plasseringsoppdrag, samt foretakets generelle opplysninger om risiko på sine nettsider.

Spådde tidobling

I rapporten om Folkeinvest blir det ikke nevnt hvilke utstederkunder som har utløst Finanstilsynets konklusjoner.

Det blir imidlertid bemerket at informasjonen til investorkundene viste en budsjettert inntektsøkning fra inneværende år til påfølgende år fra 5 til 49,7 millioner kroner i det ene prosjektet. Det tilsier en tidobling.

I et annet investeringstilbud ble omsetningen spådd å øke fra 0,4 til 9,3 millioner kroner.

Finanstilsynet påpeker at foretakets oversendte dokumentasjon ikke har vist kommunikasjon med utstederselskapene der Folkeinvest i nevneverdig grad utfordret utstedernes budsjetter og prognoser.

– Stor usikkerhet

I et tilsvar til Finanstilsynet har Folkeinvest anført at det alltid er direkte dialog med utsteder som ledd i kontrollen av informasjon og dokumentasjon.

Finanstilsynet anerkjenner at Folkeinvest i flere runder har stilt spørsmål ved utstedernes budsjetter, og at en av utstederne faktisk nedjusterte sitt opprinnelige budsjett.

«Det er allikevel vår konklusjon at det var såpass stor usikkerhet knyttet til de relativt optimistiske budsjettene at foretaket i de to prosessene burde gått lenger i sin kvalitetssikring og krevd ytterligere nedjustering av budsjettene som ble presentert for investorer», konkluderer tilsynet.

«Budsjettering må nødvendigvis gjøres i forkant, men en etterkontroll av de faktiske regnskapene i disse to tilfellene viser at oppnådde driftsinntekter for det aktuelle kalenderåret ble vesentlig lavere enn budsjettert», heter det.

Finanstilsynet opplyser at begge de to undersøkte utstederselskapene var relativt nyopprettede, med kort historikk og lav omsetning å basere prognoser og budsjetter på.