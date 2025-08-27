Spetalen-aksje faller

Saken oppdateres

Hovedindeksen faller bredt onsdag. Rundt lunsjtider er hovedindeksen ned 0,5 prosent til 1.651 poeng.

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent har siden i natt falt 0,2 prosent, til 67,10 dollar pr. fat. Den lettere WTI-oljen er ned 0,2 prosent, til 63,10 dollar fatet. TTF-gassen er ned 0,1 prosent, til 32,80 euro pr. megawatt.

Equinor faller 0,3 prosent, Vår Energi er ned 0,1 prosent og Aker BP faller 0,9 prosent.

Bevegelser

På onsdag slapp Hafnia tallene for andre kvartal, hvor produkttankrederiet blant annet fortsetter å betale ut 80 prosent av nettoresultatet til aksjonærene. Etter skatt var resultatet på 75,3 millioner dollar, ned fra 259,2 millioner året før.

Hafnia-aksjen stiger 1,5 prosent.

Rana Gruber kom også med andrekvartalstallene på onsdag. Der viste det et kraftig resultatfall på årsbasis, hvor ebitda hadde falt 55 prosent siden i fjor, og nettoresultatet falt fra 121 til 50 millioner kroner.

Rana Gruber-aksjen faller 6,6 prosent på onsdag.

Kriseselskapet Airthings skal hente 100 millioner til 85 prosent rabatt. Deretter skal aksjen strykes fra Oslo Børs. I august meldte selskapet at det skal redusere arbeidsstyrken med 35 prosent i løpet av årets andre halvdel.

Onsdag raser Airthings-aksjen ned 60 prosent, og er med det dagens største taper på Oslo Børs.

Ellers kan det nevnes at Øystein Stray Spetalen-kontrollerte Saga Pure tapte 35 millioner i andre kvartal. Selskapet melder at dets netto eiendelsverdier (NAV) er på 1,83 kroner pr. aksje.

Likevel faller Saga-aksjen 1,5 prosent, til 1,34 kroner.

Integrated Wind Solutions (IWS) satte ny rekord i andre kvartal, da det fikk et resultat på 5,4 millioner euro. Det var en solid oppgang fra 0,6 millioner året før.

Det gir vind i seilene til IWS-aksjen, som stiger 4,4 prosent på onsdag.

Lifecare meldte onsdag om god progresjon i dets studie på hunder – et studie Mattilsynet har gitt status som avsluttet. Det gir god oppgang for Lifecare-aksjen, som stiger 19,9 prosent på onsdag.

DOF melder at det har fått en ny langtidsjobb i Asia som kan bringe inn mellom 250 og 500 millioner kroner. DOF-aksjen faller 0,7 prosent på Oslo Børs.

I andre kvartal hadde Eidesvik Offshore rekordhøye fraktinntekter, og man må tilbake til 2015 for å finne tilsvarende inntektstall. Det gjør at det blir betalt dividender på 0,30 kroner pr. aksje.

Eidesvik-aksjen faller 0,4 prosent.