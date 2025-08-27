Avinor: Kraftig vekst og kostnadskutt

25,3 millioner passasjerer reiste gjennom Avinors lufthavner i første halvår 2025 Det var en økning på 4,1 prosent, og den sterkeste veksten kom på regionale lufthavner, som økte med 9,5 prosent, fremgår det av en melding fra selskapet.

Veksten første halvår for innenlandstrafikken var på 3,3 prosent, mens utenlandstrafikken økte med 5,1 prosent. Utenlandstrafikken utgjorde 40,9 prosent av det samlede antall passasjerer i første halvår 2025, opp fra 40,5 prosent i første halvår 2024.

Sterk vekst

Avinor hadde en underliggende vekst på 15,8 prosent og driftsinntektene endte på 6,6 milliarder kroner. Trafikkveksten og økte lufthavnavgifter har bidratt positivt, heter det.

Totale driftskostnader endte på 4,5 milliarder kroner, opp 6,4 prosent fra samme periode i 2024, hovedsakelig drevet av lønns- og prisvekst. Justert EBITDA steg til knappe 2,1 milliarder kroner, som var en forbedring på 626 millioner, tilsvarende 43,3 prosent. Forbedringen kommer også som følge av kostnadskutt, og kostnadene for underliggende drift er oppgitt å være lavere enn lønns- og prisveksten.

«Inntjeningen fortsetter å styrke seg fra første kvartal og gjør seg gjeldende også for halvåret sett under ett. Hovedårsaken er en kombinasjon av høyere avgiftsinntekter og økning i trafikken, samtidig som Avinor arbeider kontinuerlig med å kutte kostnader», uttaler konsernsjef Abraham Foss i meldingen.

Elektrisk test

Han legger til at Avinor har store pågående prosjekter, blant annet bagasjehåndtering på Gardermoen og nye lufthavner i Bodø og Mo i Rana. Samtidig investeres det i utslippsfri luftfart. Og i august åpnet den første elektriske testruten mellom Stavanger og Bergen, som Foss fremhever som et viktig steg på veien mot en mer bærekraftig luftfart.