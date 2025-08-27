Aksjeskole etter 8-dobling på 15 år: Krystallklar på 6 gode og 6 dårlige aksjeråd
På 15 år har Investtechs aksjefond 8-doblet seg i verdi. Geir Linløkken er krystallklar på hvilke seks ting aksjeinvestorer gjør feil. Og hvilke seks vinneroppskrifter de bør følge.
Publisert 27. aug. | Oppdatert 27. aug.
MANGE AKSJERÅD: – Det er superfarlig å prøve å time topper og bunner. Det ender ofte med at man går ut for tidlig, og ikke kommer inn igjen. – Vær alltid investert hele tiden, er mitt råd, sier Geir Linløkken. Foto: Investtech.