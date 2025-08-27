Det starter med forsiktig nedgang på Wall Street onsdag.
Kort tid etter åpning er S&P 500 ned 0,1 prosent, Nasdaq Composite faller 0,1 prosent, og Dow Jones er ned 0,04 prosent.
Nvidia
Etter stengetid kommer verdens største selskap, Nvidia, med kvartalstall. Aksjen har steget over prosenten tre dager på rad, og starter onsdagen ned 0,1 prosent til 181,61 dollar.
JPMorgan melder at opsjonsmarkedet priser inn en bevegelse på 5,8 prosent i aksjekursen.
Storbanken har spurt en rekke forvaltere og profesjonelle investorer om deres forventninger til tallene, og denne gruppen – kjent som buy-side – ligger et knepp høyere enn analytikerne.
Nvidia-forventninger
|Inntekter (mrd. USD)
|Bruttomargin
|EPS (USD)
Inntektsguiding (mrd. USD)*
|Selskapets guiding
|45,00
|72,00%
|–
|–
|Analytikere
|45,76
|72,10%
|1,00
|52,56
|Forvaltere
|47,38
|72,20%
|1,09
|54,31
*Inntektsguiding for tredje kvartal i regnskapsåret 2026.
«Nvidia kan bli gnisten som tenner animal spirits i markedet denne uken. Oppsettet er nærmest perfekt – Altmans uttalelser og MIT-rapporten i forrige uke førte til den halvårlige bekymringen for bærekraften i AI-investeringene (capex),» heter det fra JPMorgan.
Forvalter Audun Wickstrand Iversen i DNB Disruptive har vektet seg ned i aksjen før fasiten kommer i kveld.
– Hvis de viser svakhet nå, kan du få en større korreksjon enn tallene alene skulle tilsi, fordi markedet er mer åpen for diskusjonen om effektivitet, sier han.
Selskapet er priset til 4,4 billioner dollar. Til sammenligning var Tysklands BNP i 2024 på 4,6 billioner dollar.
Det er blandet stemning for de øvrige Magnificent 7-aksjene: Alphabet faller 0,3 prosent, Amazon er ned 0,3 prosent, Apple faller 0,3 prosent, Meta ned 0,3 prosent, Microsoft handles opp 0,1 prosent, mens Tesla er opp 0,7 prosent.
Makro
Det er nokså stille på makrofronten. Thomas Barkin i Feds rentekomité taler senere i dag.
I rentemarkedet er tiåringen opp 2,5 basispunkter til 4,281 prosent.
Tirsdag ble det kjent at president Trump skal sparke Fed-guvernør Lisa Cook.
– Trump har to på sin side fra før, Waller og Bowman, som begge stemte for rentekutt sist, og han får inn Stephen Miran i noen måneder (...) Forsøk på å få kontroll med Fed kan gi resultater i korte renter, og kan få sentralbanken til å kjøpe lange papirer for også å få lange renter ned, uttalte sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.
Volatilitetsindeksen VIX handles opp 2,6 prosent til 15,00 poeng.
Borr-kontrakt
Borr Drilling melder at det har sikret nye kontrakter for tre rigger i Nordsjøen og Vest-Afrika – totalt 300 dager og estimert verdi på over 43 millioner dollar. Aksjen stiger 0,85 prosent fra start onsdag.
Canada Goose stiger kraftig etter oppkjøpsrykter. Bain Capital skal være interessert i å selge seg ut, og har engasjert Goldman Sachs. Aksjen stiger 13,5 prosent.
Programvareselskapet MongoDB fyker opp 31,5 prosent etter å ha levert en bedre enn ventet kvartalsrapport. Ledelsen jekker også opp guidingen.
Verdens største gullgruveselskap, Newmont, planlegger angivelig kostnadskutt som kan lede til en større nedbemanning. Aksjen faller 0,5 prosent.
Kohl’s stiger 28,1 prosent etter sine kvartalstall og guiding-løft.