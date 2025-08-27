Det starter med forsiktig nedgang på Wall Street onsdag.

Kort tid etter åpning er S&P 500 ned 0,1 prosent, Nasdaq Composite faller 0,1 prosent, og Dow Jones er ned 0,04 prosent.

Nvidia

Etter stengetid kommer verdens største selskap, Nvidia, med kvartalstall. Aksjen har steget over prosenten tre dager på rad, og starter onsdagen ned 0,1 prosent til 181,61 dollar.

JPMorgan melder at opsjonsmarkedet priser inn en bevegelse på 5,8 prosent i aksjekursen.

Storbanken har spurt en rekke forvaltere og profesjonelle investorer om deres forventninger til tallene, og denne gruppen – kjent som buy-side – ligger et knepp høyere enn analytikerne.

Nvidia-forventninger

Inntekter (mrd. USD) Bruttomargin EPS (USD) Inntektsguiding (mrd. USD)* Selskapets guiding 45,00 72,00% – – Analytikere 45,76 72,10% 1,00 52,56 Forvaltere 47,38 72,20% 1,09 54,31 *Inntektsguiding for tredje kvartal i regnskapsåret 2026. Kilde: JPMorgan

«Nvidia kan bli gnisten som tenner animal spirits i markedet denne uken. Oppsettet er nærmest perfekt – Altmans uttalelser og MIT-rapporten i forrige uke førte til den halvårlige bekymringen for bærekraften i AI-investeringene (capex),» heter det fra JPMorgan.

Forvalter Audun Wickstrand Iversen i DNB Disruptive har vektet seg ned i aksjen før fasiten kommer i kveld.

– Hvis de viser svakhet nå, kan du få en større korreksjon enn tallene alene skulle tilsi, fordi markedet er mer åpen for diskusjonen om effektivitet, sier han.

Selskapet er priset til 4,4 billioner dollar. Til sammenligning var Tysklands BNP i 2024 på 4,6 billioner dollar.