Goldman Sachs: Venter kraftig oljeprisfall

Oljeanalytikerne i Goldman Sachs argumenterer i en ny rapport for at Brent-oljen kan falle til lave 50 dollar fatet innen slutten av 2026.

Prognosen bygger på tre hovedpunkter:

Et ventet globalt oljeoverskudd på i snitt 1,8 millioner fat pr. dag fra fjerde kvartal 2025 til fjerde kvartal 2026.

En antakelse om at OECDs kommersielle oljelagre vil stå for en tredel av økningen i de globale lagerne.

En modell hvor en økning i OECD-lagre tilsvarende én dags etterspørsel reduserer «fair value» på olje med litt over 3 dollar pr. fat.

«OECDs kommersielle lagre har vist seg å forutsi prisendringene bedre enn totale globale lagre», heter det.

Modellene peker på at OECD-lagre vil øke med i snitt 0,6 millioner fat per dag gjennom 2026, noe som samsvarer med bankens balanseanslag. Økende lagre på vann tenderer til å lande i OECD-lagre innen en måned, mens Kina bygger opp lagre mer vedvarende og dermed i større grad konkurrerer med OECD.

«Prisene er trolig nær forward-kurven gjennom resten av 2025, men under forward-nivåene i 2026 når OECD-byggingene akselererer», slås det fast.

Banken peker samtidig på risikoer. Dersom Kina øker sine lageroppbygginger fra 0,4 til 0,8 millioner fat pr. dag, vil Brent i snitt kunne holde seg rundt 62 dollar fatet i 2026, tilsvarende 6 dollar over oljeanalytikernes grunnsyn på 56 dollar – ned 16 prosent fra dagens oljepris på 66,88 dollar.