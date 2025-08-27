Goldman Sachs: Venter kraftig oljeprisfall

Oljeanalytikerne i Goldman Sachs argumenterer i en ny rapport for at Brent-oljen kan falle til lave 50 dollar fatet innen slutten av 2026.
Prognosen bygger på tre hovedpunkter:
«OECDs kommersielle lagre har vist seg å forutsi prisendringene bedre enn totale globale lagre», heter det.
Modellene peker på at OECD-lagre vil øke med i snitt 0,6 millioner fat per dag gjennom 2026, noe som samsvarer med bankens balanseanslag. Økende lagre på vann tenderer til å lande i OECD-lagre innen en måned, mens Kina bygger opp lagre mer vedvarende og dermed i større grad konkurrerer med OECD.
«Prisene er trolig nær forward-kurven gjennom resten av 2025, men under forward-nivåene i 2026 når OECD-byggingene akselererer», slås det fast.
Banken peker samtidig på risikoer. Dersom Kina øker sine lageroppbygginger fra 0,4 til 0,8 millioner fat pr. dag, vil Brent i snitt kunne holde seg rundt 62 dollar fatet i 2026, tilsvarende 6 dollar over oljeanalytikernes grunnsyn på 56 dollar – ned 16 prosent fra dagens oljepris på 66,88 dollar.