«NorgesGruppen har høyere vekst enn dagligvaremarkedet totalt», skriver Norgesgruppen i halvårsrapporten.

I løpet av første halvår økte Norgesgruppen omsetningen med 5,6 prosent, til 60,4 milliarder, sammenlignet med fjoråret, da omsetningen var på 57,2 milliarder. Driftsresultatet var på 2,2 milliarder, en oppgang fra 2,1 milliarder i fjor.

«Veksten er drevet av flere handler og prisvekst som følge av de økte innkjøpsprisene», ifølge Norgesgruppen.

Resultatet før skatt ble 2,2 milliarder, og resultat etter skatt 1,8 milliarder. Det er en liten oppgang i forhold til fjoråret, hvor resultattallene var på henholdsvis 2,1 og 1,7 milliarder.

Driftsmarginen var på 3,6 prosent – ned fra 3,7 prosent i fjor – mens resultatmarginen var på 3,0 prosent, likt som fjoråret.

«Den kontinuerlige priskrigen i dette segmentet (dagligvare, journ.anm.), sammen med en rekke kostnadskrevende kampanjer på for eksempel frukt, grønt og andre sunnere varer, legger fortsatt press på marginene», skriver selskapet.

Det ble tatt utbytte på 1 milliard kroner i første halvår, tilsvarende 26 kroner pr. aksje. Det er Johannson-familien som er største eier i Norgesgruppen.