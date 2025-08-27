«NorgesGruppen har høyere vekst enn dagligvaremarkedet totalt», skriver Norgesgruppen i halvårsrapporten.
I løpet av første halvår økte Norgesgruppen omsetningen med 5,6 prosent, til 60,4 milliarder, sammenlignet med fjoråret, da omsetningen var på 57,2 milliarder. Driftsresultatet var på 2,2 milliarder, en oppgang fra 2,1 milliarder i fjor.
«Veksten er drevet av flere handler og prisvekst som følge av de økte innkjøpsprisene», ifølge Norgesgruppen.
Resultatet før skatt ble 2,2 milliarder, og resultat etter skatt 1,8 milliarder. Det er en liten oppgang i forhold til fjoråret, hvor resultattallene var på henholdsvis 2,1 og 1,7 milliarder.
Driftsmarginen var på 3,6 prosent – ned fra 3,7 prosent i fjor – mens resultatmarginen var på 3,0 prosent, likt som fjoråret.
«Den kontinuerlige priskrigen i dette segmentet (dagligvare, journ.anm.), sammen med en rekke kostnadskrevende kampanjer på for eksempel frukt, grønt og andre sunnere varer, legger fortsatt press på marginene», skriver selskapet.
Det ble tatt utbytte på 1 milliard kroner i første halvår, tilsvarende 26 kroner pr. aksje. Det er Johannson-familien som er største eier i Norgesgruppen.
Overfor Finansavisen presiserer Stein Rømmerud, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen, at utbyttet som ble utbetalt i mai var knyttet til fjorårets resultat.
Norgesgruppen
|(Mill. kr)
|1.h/25
|1.h/24
|Driftsinntekter
|60.266
|57.073
|Driftsresultat
|2.600
|2.572
|Resultat før skatt
|1.965
|1.963
|Resultat etter skatt
|1.612
|1.597
Tar markedsandeler
Norgesgruppen står bak dagligvarekjeder som Kiwi, Meny, Joker og Spar. Kiwi har fortsatt posisjonen som den største dagligvarekjeden i Norge, skriver Norgesgruppen.
I første halvår tok dagligvaregiganten enda flere markedsandeler.
«Konsernets butikker har totalt 6 millioner flere handler denne våren, vekst som er høyere enn markedet totalt, og selskapet tar dermed markedsandeler i dagligvaresegmentet», skriver selskapet.
Størrelsen på det totale matmarkedet er ifølge Norgesgruppen på 380 milliarder kroner, hvor dagligvare utgjør en stor andel. Selskapet melder imidlertid at det ser en tendens til at volumet flater ut.
«Kundene kjøper færre varer når de er i butikken», skriver dagligvaregiganten.
I løpet av halvåret kjøpte Norgesgruppen 100 prosent av Norsk Medisinaldepot, som inkluderer Vitusapotek og Ditt Apotek. En forutsetning er at kjøpet godkjennes av konkurransemyndighetene. Kjøpet påvirker imidlertid ikke finansene for første halvår.
Møte med regjeringen
Regjeringen har nylig avholdt møter med dagligvaregigantene, hvor de skulle forklare den unormalt store prisveksten som har vært i norske dagligvarebutikker. I rapporten peker Norgesgruppen på leverandørene:
«Betydelige prisøkninger fra leverandører på en rekke produkter, særlig sjokolade, kaffe og appelsiner, har bidratt sterkt til prisøkningene forbrukerne opplever.»
I tillegg skyldes prisveksten på «svekket valuta og økende råvarepriser internasjonalt, som fører til at varene som kjøpes inn blir dyrere».
I rapporten skriver Norgesgruppen at det «støtter tiltak i hele verdikjeden som kan bidra til å gi kundene lavere priser på mat».