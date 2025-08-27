Full fart for Porsche

Oppmuntrende regnskapstall løftet Royal Unibrew-kursen med 3 prosent onsdag. Den danske drikkevareprodusenten meldte om 4 prosent organisk volumvekst i første halvår, mens driftsresultatet økte med 11 prosent. Ledelsen startet dessuten et tilbakekjøpsprogram på opptil 300 millioner danske kroner, og Deutsche Bank hevet sitt kursmål fra 565 til 575 danske kroner.

Porsche-kursen var nesten 4 prosent høyere på det meste, men oppturen krympet senere til 1 prosent. Sportsbilprodusenten jakter angivelig på en ny toppsjef som utelukkende skal fokusere på selskapet. Dagens adm. direktør, Oliver Blume, leder både Porsche og morselskapet Volkswagen Group. Investorene har lenge klaget over dobbeltrollen, som har eksistert siden Porsches børsnotering i 2022 og skulle være «midlertidig».

På New York-børsen var Kohl's, en av USAs største kjøpesenterkjeder, opp med 20 prosent ved halv fem-tiden. Omsetningen i andre kvartal bommet så vidt på analytikernes konsensusestimat, men inntjeningen ble likevel langt bedre enn ventet. Sammenlignbare inntekter svekket seg med 4,2 prosent fra samme periode året før, men kostnadskutt bidro til bedre marginer og et nær uendret driftsresultat. I tillegg ble guidingen for årets inntjening oppjustert. Kursutviklingen reflekterer at forventningene til USAs handelssektor fremdeles er svært lave.

I IT-sektoren steg MongoDB med rundt 33 prosent. Sterk abonnentvekst bidro til at inntektene bykset med solide 24 prosent, og programvareselskapets inntjening i andre kvartal oversteg konsensusestimatet med 50 prosent. Ikke overraskende løftet ledelsen sin prognose for hele året.

For øvrig fikk Cracker Barrel et kursløft på 7 prosent. I likhet med større selskaper som Anheuser-Busch, Disney og Jaguar irriterte restaurant- og butikkjeden sine kunder ved å forsøke å være «woke» – i dette tilfellet ved å fjerne sin ikoniske «Old Timer»-figur fra logoen. Figuren ble regnet som typisk for «gamle dager» i de amerikanske sørstatene. President Donald Trump var blant dem som kritiserte grepet, og selskapet besluttet før børsen åpnet å gå tilbake til sin gamle logo.